Диетолог предостерёг от мороженого в жару

Диетолог Михаил Гинзбург предостерёг от поедания мороженого во время жары, объяснив, что это может обернуться болезнью.
Мороженое на жаре есть однозначно опасно, потому что мы его едим с целью охладиться. Едим много, жадно и тем самым переохлаждаем себе полость рта и глотку, — сказал Гинзбург
телеканалу «360».
Это, по его словам, повышает восприимчивость полости рта и глотки к вирусной инфекции, в частности, к коронавирусу.
Также мороженое само по себе является опасным продуктом, так как в нём сочетаются сахар и трансжиры, которые способствуют набору лишнего веса.
А для того, чтобы охладиться в жаркую погоду, врач советуют пить воду.
Как ранее писал NEWS.ru, израильские врач-кардиолог Давид Лурье и экскурсовод Биньямин Владимиров рассказали, как пережить жаркую погоду.
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