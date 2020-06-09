Диетолог предостерёг от мороженого в жару

https://static.news.ru/photo/e368fb6a-ab01-11ea-babc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетолог Михаил Гинзбург предостерёг от поедания мороженого во время жары, объяснив, что это может обернуться болезнью.

Мороженое на жаре есть однозначно опасно, потому что мы его едим с целью охладиться. Едим много, жадно и тем самым переохлаждаем себе полость рта и глотку, — сказал Гинзбург телеканалу «360» .

Это, по его словам, повышает восприимчивость полости рта и глотки к вирусной инфекции, в частности, к коронавирусу.

Также мороженое само по себе является опасным продуктом, так как в нём сочетаются сахар и трансжиры, которые способствуют набору лишнего веса.

А для того, чтобы охладиться в жаркую погоду, врач советуют пить воду.

Как ранее писал NEWS.ru, израильские врач-кардиолог Давид Лурье и экскурсовод Биньямин Владимиров рассказали, как пережить жаркую погоду.