https://static.news.ru/photo/ea543116-62e4-11ea-85e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба признала 10 марта рекламу лекарственного препарата «Арбидол», в которой говорится об эффективности средства против коронавируса нового типа, нарушающей закон.

Из рекламы, распространённой в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, следовало, что «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против COVID-2019, несмотря на то, что об этом не упоминается в инструкции по применению, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно инструкции, лекарственный препарат может помочь при гриппе А и В, ОРВИ, герпесе. «Арбидол» также рекомендован для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений, при комплексной терапии острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии.

Заданий по внесению изменений в действующую нормативную документацию с целью расширения показаний к применению лекарственного препарата «Арбидол» не поступало.

По факту нарушения рекламодателю — АО «Отисифарм» — выдано предписание о прекращении нарушения. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела и назначения штрафа. Согласно КоАП РФ, штраф за подобные нарушения закона о рекламе составляет от 200 до 500 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в России на фоне паники вокруг коронавируса резко растут продажи «Арбидола», который и так на протяжении 12 лет остаётся одним из самых продаваемых препаратов в стране. Он даёт гигантские прибыли, которые сосредотачиваются под контролем одного человека — владельца компании «Отисифарм». Тем не менее является ли это вещество действенным лекарством — вопрос до сих пор открытый.