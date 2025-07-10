Рецепт-лайфхак сочных куриных котлеток! Берем филе бедра и эти добавки! Это всегда удачный выбор для сытного ужина или семейного обеда. Они получаются нежными, ароматными и очень сочными, особенно если добавить свежую зелень. Готовятся быстро, а результат радует всех без исключения. Попробуйте этот простой рецепт — и он наверняка станет частым гостем на вашем столе.

Ингредиенты

Фарш из бедра курицы без кожи — 500 г

Лук репчатый — 1 шт

Чеснок — 2 зубчика

Укроп свежий — 1/2 пучка

Петрушка свежая — 1/2 пучка

Яйцо — 1 шт

Хлеб белый — 1 ломтик

Молоко — 50 мл

Соль — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Размочите хлеб в молоке, затем отожмите и добавьте в фарш. Мелко нарежьте лук, чеснок и зелень, смешайте с куриным фаршем. Вбейте яйцо, посолите, поперчите и тщательно вымесите массу. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и доведите до готовности (5–7 минут).

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