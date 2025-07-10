Рецепт-лайфхак сочных куриных котлеток! Берем филе бедра и эти добавки! Это всегда удачный выбор для сытного ужина или семейного обеда. Они получаются нежными, ароматными и очень сочными, особенно если добавить свежую зелень. Готовятся быстро, а результат радует всех без исключения. Попробуйте этот простой рецепт — и он наверняка станет частым гостем на вашем столе.
Ингредиенты
- Фарш из бедра курицы без кожи — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Петрушка свежая — 1/2 пучка
- Яйцо — 1 шт
- Хлеб белый — 1 ломтик
- Молоко — 50 мл
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный молотый — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Размочите хлеб в молоке, затем отожмите и добавьте в фарш. Мелко нарежьте лук, чеснок и зелень, смешайте с куриным фаршем. Вбейте яйцо, посолите, поперчите и тщательно вымесите массу.
- Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и доведите до готовности (5–7 минут).
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