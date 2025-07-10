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10 июля 2025 в 11:00

Рецепт-лайфхак сочных куриных котлеток! Берем филе бедра и эти добавки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт-лайфхак сочных куриных котлеток! Берем филе бедра и эти добавки! Это всегда удачный выбор для сытного ужина или семейного обеда. Они получаются нежными, ароматными и очень сочными, особенно если добавить свежую зелень. Готовятся быстро, а результат радует всех без исключения. Попробуйте этот простой рецепт — и он наверняка станет частым гостем на вашем столе.

Ингредиенты

  • Фарш из бедра курицы без кожи — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Петрушка свежая — 1/2 пучка
  • Яйцо — 1 шт
  • Хлеб белый — 1 ломтик
  • Молоко — 50 мл
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Размочите хлеб в молоке, затем отожмите и добавьте в фарш. Мелко нарежьте лук, чеснок и зелень, смешайте с куриным фаршем. Вбейте яйцо, посолите, поперчите и тщательно вымесите массу.
  2. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на разогретом масле до золотистой корочки. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и доведите до готовности (5–7 минут).

Ранее мы делились рецептом, с которым семья забудет о котлетах! Куриные митболы в сливочно-грибном соусе.

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мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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