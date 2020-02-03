https://static.news.ru/photo/47aee44c-4651-11ea-8c06-fa163e074e61_660.jpg Фото: park-taigan.ru

Директор сафари-парка Олег Зубков рассказал о необычных львятах, которые появились в «Тайгане». Первый раз от рыжей самки и белого самца в помёте родились разноцветные котята.

Видео с озорными зверятами, которые уже бегают и исследуют мир вокруг, руководитель парка опубликовал в YouTube, пишет Life.

Впервые от рыжей львицы Лейлы и белого самца родились два чисто-белых и один совершенно рыженький, стандартного окраса лев. При этом даже среди них есть совсем необычный львёнок — у него белая подпушь и длинные шерстинки. Если его шерсть не измениться, то он вырастет и станет похож на ангорскую кошку. Таких в парке ещё не было, — поделился радостью Зубков.

Мама-львица пока ещё кормит котят молоком. Однако несмотря на свой ещё очень юный возраст, ведь львятам едва исполнился месяц, они уже выглядят упитанными и совершенно окрепшими.

Кроме того, с «Тайгана» уже снято предписание суда на приостановку работы парка. Дело в том, что в середине декабря 2019 года суд принял такое решение из-за того, что владелец подверг опасности жизни животных, скормив им снятую с реализации рыбу и говядину. Тогда Зубков объяснял всё длительным конфликтом с властью и пообещал, что животные не пострадают и будут содержаться в комфорте. После рождения львят Зубков уверен, что в 2020 году они принесут удачу и поблагодарил всех неравнодушных, принимавших участие в защите парка.

Как писал NEWS.ru, ранее директор парка львов и зоопарка «Сказка» Олег Зубков рассказал, что в Крыму могут появиться аналог Колизея и Парк чудес, в котором будут собраны лучшие аттракционы мира. Проекты планируется создать в Белогорском районе полуострова