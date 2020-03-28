https://static.news.ru/photo/731909a6-7125-11ea-bec8-fa163e074e61_660.jpg Ицхак Коган Фото: twitter.com/IosifRotenberg

Сын раввина московской синагоги на Большой Бронной Ицхака Когана Йоси рассказал о самочувствии отца, госпитализированного с подозрением на COVID-19. По его словам, мужчина стал чувствовать себя лучше.

Врачи оценивают его состояние как среднее, аппарат искусственной вентиляции лёгких не понадобился, передаёт «Интерфакс».

Несмотря на то, что результат анализа на коронавирус оказался положительным, сейчас рав Ицхак чувствует себя лучше, — поделился он.

Ранее NEWS.ru писал, что медики зарегистрировали за сутки 114 инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве. В Подмосковье COVID-19 выявлен у 36 человек. Всего по России за сутки подтверждены 228 случаев инфицирования коронавирусом.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели.