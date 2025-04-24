Пятница Светлой седмицы: день прощения и благословения

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25 апреля: традиции Прощеного дня, приметы, обычаи

25 апреля 2025 года, в пятницу Пасхальной недели, православные христиане отмечают Светлую пятницу, которую в народе называют Прощеным днем. Рассказываем, какие традиции связаны с пятым днем Светлой седмицы, что можно и нельзя делать в такое время.

Какого числа Светлая пятница в 2025 году

В 2025 году Светлая пятница выпадает на 25 апреля. Это день, когда православные христиане продолжают праздновать Пасху и следовать традициям Пасхальной недели. В этот день важно помнить о значении прощения и стремиться к духовному обновлению.

В народной традиции Светлая пятница получила название Прощеного дня. В этот день было принято прощать обиды, мириться с близкими и восстанавливать добрые отношения. Особенно важно было, чтобы зятья посещали родителей жены, прося у них прощения и благословения.

Традиции и обычаи Светлой пятницы

Главной традицией Светлой пятницы является прощение. Люди стремились избавиться от обид и негатива, чтобы войти в новый жизненный этап с чистым сердцем. Это время, когда важно было восстановить мир в семье и обществе.

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Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Как называется пятый день Пасхальной недели?

В этот день в храмах совершается особое богослужение в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». После службы освящается вода, которой верующие окропляют дома и огороды, надеясь на благословение и хороший урожай.

Светлая пятница также была временем семейных встреч. Родственники собирались вместе, чтобы отметить праздник, обменяться добрыми словами и укрепить семейные узы. Это был день, когда молодожены принимали гостей, а семьи объединялись в радости.

Что можно и нельзя делать в Светлую Пятницу

Вот что разрешено делать в Светлую пятницу:

посещать богослужения и участвовать в молитвах;

прощать обиды и мириться с близкими;

освящать воду и окроплять ею дома и поля;

проводить время с семьей и друзьями в радости.

Не рекомендуется:

держать обиды и ссориться;

заниматься тяжелой физической работой;

проявлять уныние или грусть;

игнорировать традиции и обычаи дня.

Светлая пятница — это не просто день в календаре. Это возможность остановиться, оглянуться на свои поступки и отношения, простить и попросить прощения, наполнить сердце светом и добротой. Лучше всего в этот день уделить внимание близким: попросить прощения за нанесенные обиды, поговорить по душам.

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