Вице-премьер раскрыла, как власти поддержат семьи в регионах Голикова: условия предоставления жилья в регионах должны быть связаны с семьями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Во всех региональных жилищных программах должны быть заложены демографические стимулы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи». По ее словам, семьям в регионах должно предоставляться комфортное и доступное жилье, передает корреспондент NEWS.ru.

Она напомнила, что ключевым направлением утвержденной в конце 2024 года стратегии пространственного развития до 2030 года стало развитие опорных населенных пунктов. В этих опорных населенных пунктах должны быть сконцентрированы мероприятия начатых национальных проектов, ориентированных на семью, жизнь в них должна стать более привлекательной и сдерживать миграцию из малых и сельских поселений в города.

Поэтому здесь очень важно комфортное и доступное жилье. Поэтому мы исходим из того, что во всех жилищных программах должны быть заложены демографические стимулы, особенно в новых. Сейчас на Дальнем Востоке идет строительство 10 тысяч арендных квартир. Условия их предоставления должны быть напрямую связаны с семьями. Пока мы видим, что это связано только с трудовыми ресурсами, но не с семьями. Поэтому обращаем внимание на то, что здесь смысловые принципы также должны быть пересмотрены, — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что в рамках «демографического меню» семьям была предоставлена возможность льготной аренды жилья, но важно, чтобы оно было, и было не ветхим, а достойным. По ее словам, очень важно, чтобы регионы «еще раз» переосмыслили эту тему.

Ранее Голикова заявила, что по итогам прошлого года в России зафиксировано сохранение суммарного коэффициента рождаемости практически на уровне 2023-го. По ее словам, в 18 регионах страны даже наблюдается небольшой рост рождаемости, однако этого недостаточно.