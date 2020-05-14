Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/c669a0f4-95e0-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpgАнастасия ЗаворотнюкФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака, могут быть использованы в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.
Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ.
Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально её проверяем на больных четвёртой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует, — цитирует РИА Новости Макарова.
Он добавил, что результаты уже есть, часто происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни.
Макаров также отметил, что новую технологию врачи готовы применить для лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, родные передали клетки её опухоли, их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки.
Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию,— добавил он.
Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает самоизоляцию в загородном доме в Крекшино. Туда актрису увёз супруг Пётр Чернышёв, она не выходит на улицу.
О самочувствии «прекрасной няни» рассказал друг артистки, который недавно разговаривал с мужем актрисы. По его словам, женщина общается с родными, дочкой, у неё прекрасное настроение.