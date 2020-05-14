Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/c669a0f4-95e0-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака, могут быть использованы в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.

Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров в ходе совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально её проверяем на больных четвёртой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует, — цитирует РИА Новости Макарова.

Он добавил, что результаты уже есть, часто происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни.

Макаров также отметил, что новую технологию врачи готовы применить для лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. По его словам, родные передали клетки её опухоли, их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки.

Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию, — добавил он.

Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает самоизоляцию в загородном доме в Крекшино. Туда актрису увёз супруг Пётр Чернышёв, она не выходит на улицу.

О самочувствии «прекрасной няни» рассказал друг артистки, который недавно разговаривал с мужем актрисы. По его словам, женщина общается с родными, дочкой, у неё прекрасное настроение.