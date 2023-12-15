Путина хотели провести? Что за скандал с жалобой детей из Крыма на спортзал

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Дети из Крыма обратились к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии, которая прошла 14 декабря. Школьники пожаловались, что в местном спортзале не было ремонта много лет и они не могут там тренироваться. Они попросили главу государства обратить внимание на ситуацию, после чего Следственный комитет России организовал проверку. Почему слова детей назвали пиаром и что происходит на самом деле — в материале NEWS.ru.

О чем дети из Крыма рассказали Путину

Дети из крымского поселка Солнечная Долина, который находится в городском округе Судак, записали видеообращение к Путину в спортзале здания местного клуба.

«[Мы] занимались всегда в спортзале в здании клуба. Но в этом году уже совсем стало невозможно проводить здесь наши тренировки. Ремонта не было более 40 лет, полы уже давно прогнили, стены покрылись плесенью, окна выбиты, с потолка идет дождь, в здании холоднее, чем на улице. Мы обращались во все инстанции, но наши местные и другие власти игнорируют все обращения», — зачитал обращение один из школьников.

Он попросил президента помочь отремонтировать помещение. Глава государства пообещал обсудить эту тему с главой Крыма Сергеем Аксеновым и разобраться.

«Я и с Сергеем Валерьевичем [Аксеновым] переговорю, мы с федерального уровня поможем, точечно эту проблему точно решим», — подчеркнул Путин.

Фото: kremlin.ru

Что известно о состоянии здания

Telegram-канал SHOT со ссылкой на родителей школьников из Судака сообщил, что здание клуба долгие годы было бесхозным. В публикации говорится, что в 2019 и 2023 годах они уже обращались в местную администрацию с просьбой решить вопрос и провести ремонт, но никаких подвижек не произошло.

По словам родителей школьников, дети тренируются в спортзале местной школы, где нельзя играть с мячом, поскольку помещение недавно отремонтировали.

Журналист «Известий» Николай Аксенов съездил в Солнечную Долину. В своем репортаже оттуда он рассказал, что в спортивном зале клуба выбиты почти все стекла в окнах, по полу разбросаны бытовые отходы и строительный мусор. В помещении стоит «устойчивый запах сырости, штукатурка почти вся отшелушилась, а полы прогнили». Ссылаясь на слова местных жителей, журналист сообщил, что здание было построено в 1970-е годы и ремонт там не проводился с 1980-х.

Как пишут «Аргументы и факты», у спорткомплекса не оказалось балансодержателя, а родители спортсменов на протяжении более 20 лет проводили косметический ремонт и замену лампочек за свой счет.

Кого допросили в СК после обращения детей к Путину

Руководитель регионального управления СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил «незамедлительно организовать процессуальную проверку <...> на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч.1 ст.293 УК РФ)».

Через три часа после видеообращения детей директора спортивного зала Богдана Гапона допросили следователи, пишет Telegram-канала Baza. Он заявил, что здание было бесхозным в течение нескольких лет, еще до того как Крым вошел в состав России.

По словам Гапона, в 2024 году в здании должен был пройти ремонт.

Что заявили власти Крыма о спортивном зале

После обращения детей к Путину глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что спортзал в Солнечной Долине «был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей».

«Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет», — объяснил Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава Минспорта Крыма Ольга Торубарова отметила в разговоре с NEWS.ru, что здание «находится в аварийном состоянии и не используется с украинского периода», потому что «не имело правоустанавливающих документов».

«Правовые основания для выделения бюджетных средств на капитальный ремонт помещения у администрации отсутствовали. Данное помещение по отраслевому принципу никогда не принадлежало отрасли „спорт“. Но потребность в спортивном зале в Солнечной Долине, безусловно, имеется», — признала Торубарова.

Она добавила, что в населенном пункте работают секции по футболу и хоккею на траве. По словам Торубаровой, у них нет своего зала для тренировок, где они могли бы заниматься зимой.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что «по просьбам родителей республика взяла [спортзал] на баланс и 11 ноября передала Судаку». После этого, по его словам, власти начали разрабатывать проект реконструкции и планировали ремонт в следующем году.

Как утверждает Крючков, юные спортсмены, записавшие обращение к Путину, не занимались в этом здании, поскольку оно является аварийным. В теплое время года тренировки проходили на улице, зимой — в спортзале местной школы.

«Кто завел детей в здание аварийного спортзала — вопрос к правоохранителям. Никто не собирается никого обелять, недоработки местных и спортивных чиновников видны. Не встречались, не объяснили, но нельзя использовать аварийное помещение для пиара и решения своих проблем», — заявил советник главы Крыма в Telegram-канале.

Ольга Торубарова в беседе с NEWS.ru отметила, что придерживается той же позиции, что и Крючков.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Было ли обращение детей «черным пиаром»

Политолог Константин Калачев в беседе с NEWS.ru высказал сомнение, что кто-то мог заставить детей записать это обращение. Он назвал такую позицию конспирологическими умозаключениями, ситуацию в Солнечной Долине — вполне рядовой и раскритиковал тех, кто пытается увидеть в ней заговор.

«Обычный рабочий момент. Если есть проблема, надо решать, а не заниматься поиском врагов. Критику надо воспринимать спокойно», — считает Калачев.

Крымский политолог Иван Мезюхо считает, что стоит прислушаться к словам главы полуострова Сергея Аксенова, который «оперативно и корректно высказался на эту тему». По его мнению, у обратившихся к Владимиру Путину детей и их родителей не будет проблем из-за видеозаписи.

«Я не верю в то, что озвучивание этой проблемы является какой-то спланированной акцией по дискредитации властей региона. На мой взгляд, нет тех людей, которые могли бы надавить как-то на организаторов программы „Итоги года с Владимиром Путиным“, чтобы решить какой-то свой вопрос или осуществить личную вендетту. Это слишком большой уровень», — высказал мнение Мезюхо в беседе с NEWS.ru.

Политолог предложил «не делать из этого вопроса трагедию». Также он назвал «молодцами» самих детей, которые «не побоялись и рассказали о своей проблеме главе государства, и он вполне оперативно отреагировал».

Крымский политолог Дмитрий Олейник считает происшедшее случайностью. Он предположил, что организаторы прямой линии с Владимиром Путиным «выбирали сюжет, где есть проблема, которую можно быстро и недорого решить».

«Крым готовил множество видеообращений. Были разные, в том числе позитивные. Не ремонтированных залов в Крыму полно. Ремонт школ и детсадов идет очень активно, но наследство досталось запущенное, сразу все не починить. Впрочем, в любом регионе можно найти такой зал», — подчеркнул Олейник в беседе с NEWS.ru.

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