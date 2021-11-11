Потеряли берега: правительственный законопроект угрожает водоёмам

Правительственный законопроект о снятии ограничений на оборот государственных земель во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения может навредить и водоёмам, и здоровью людей, считают в Госдуме. Как заявил NEWS.ru зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешников, представитель фракции «Справедливая Россия — За правду», документ должен быть заблокирован парламентом. Такого же мнения придерживаются и экологи.

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Законопроект о поправках в Земельный кодекс внесло правительство в начале октября. Инициатива предполагает снятие ограничений на оборот земельных участков во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сохранив действующие правила только для территорий первой зоны. Это значит, что земли можно будет передавать из государственной собственности в частную.

Авторы проекта уверяют, что изменения не создадут дополнительных рисков загрязнения источников водоснабжения, а также создадут условия для дополнительных поступлений в бюджет. В правительстве посчитали, что Московская область сможет ежегодно получать не меньше 4,5 млрд рублей от продажи такой земли. Кроме того, в руслах рек, каналов и водохранилищ есть жилые дома и предприятия.

Нанесение ущерба источникам питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не зависит от вида права, в соответствии с которым предоставлен земельный участок, и может быть осуществлено как собственником, так и арендатором земельного участка. Причём эффективность привлечения к ответственности собственника земельного участка выше, чем арендатора, за счёт возможности обращения взыскания на земельный участок или объект недвижимости в счёт уплаты штрафа, — говорится в пояснительной записке.

Однако зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешников уверен, что принятие этого документа станет катастрофой для рек и озёр. Он рассказал NEWS.ru, что в результате «олигархи займут самые лучшие зоны» и начнут застраивать их, в результате будут нарушены природоохранные зоны, а вследствие — экосистема водоёма.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом парламентарий уверен, что принятие инициативы «принесёт какие-то копейки в бюджет». Если Московская область, по расчётам, сможет получить 4 млрд рублей, то Ярославская область, которую Грешников представляет в Госдуме, не соберёт и миллиарда.

Есть Байкал в зоне ЮНЕСКО, жемчужина не только России, но и всего мира. У меня в Ярославской области есть такие озёра, как Плещеево, которое сейчас атакуется местными и не местными олигархами, народ восстаёт. Такие зоны сейчас можно взять только в аренду, и то только под строгим контролем экологической экспертизы. Любое снятие этих ограничений приведёт к тому, что олигархи займут самые лучшие зоны, ландшафтно обустроенные территории будут доступны только толстосумам. Во всех отношениях закон вредный не только с точки зрения экологии, но и с точки зрения охраны здоровья людей. А с точки зрения бюджета — это капля в море, — подчеркнул он.

При этом профильным для законопроекта назначен думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Его зампред Николай Николаев в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что при рассмотрении инициативы следует привлечь экспертов и общественность. По его словам, этот шаг направлен на амнистирование уже существующих строений, но это — «палка о двух концах».

С одной стороны, эти строения уже есть и их наличие никак не влияет на ограничения по использованию. С другой стороны, мы понимаем, что контроль частной земли всегда затруднён, — добавил он.

Политик отметил, что нельзя говорить о необходимости снести уже существующие строения, потому что по крайней мере часть из них построена на законных основаниях и зарегистрирована. Однако при рассмотрении инициативы важно оценить риски, связанные с экологией и соблюдением санитарных норм.

Узаконить беззаконие

Ещё в 2020 году в Москве и Подмосковье приняли постановления глав регионов, отменяющие на локальном уровне советские нормы о санитарной охране источников водоснабжения. Ограничения на использование территории второго пояса зон санитарной охраны из столичных и подмосковных требований убрали ещё в 2018 году, а остальные нормы отменили спустя два года. После этого жители регионов начали жаловаться на «ковровую застройку и создание новых мусорных свалок в санитарной зоне, призванной обеспечить Москву и Подмосковье чистой водой». Эколог Сергей Менжерицкий уверен, что правительственный законопроект «продолжает опаснейший тренд на коммерческое освоение берегов уже на федеральном уровне».

Эксперт согласен, что сейчас в санаторных зонах водоёмов уже существует большое количество объектов, появление которых противоречит закону. При этом прокуратура, которая должна заниматься проблемой, зачастую бездействует.

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Поскольку криминальные захваты берегов уже приняли массовый характер, авторы этого законопроекта, на мой взгляд, лишь пытаются узаконить уже свершившееся беззаконие. И заодно открыть широкую дорогу к дальнейшей коммерческой застройке берегов. <...> Очевидно, что в итоге мы получим ещё большее загрязнение источников водоснабжения российских городов, — сказал он NEWS.ru.

По словам эксперта, ещё в феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила , что коронавирус, вероятно, передаётся не только воздушно-капельным путём, но и через загрязнённую воду. Он считает, что на фоне пандемии COVID-19 появление такого законопроекта стало выглядеть особенно циничным.

Эколог Олег Митволь также считает, что результатом принятия законопроекта станет нагрузка на водоёмы. Он рассказал NEWS.ru, что продажа земель действительно приносит деньги, «но здоровье — самое главное».