Почти незамеченным оказалось в столичном регионе серьёзное административное решение, принятое под занавес 2019 года. Речь идёт о постановлении правительств Москвы и Московской области «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения». Данный документ разработан фактически как региональный (точнее — межрегиональный) этап объявленной федеральными чиновниками «регуляторной гильотины» — уничтожения мешающих бизнесу нормативов советского времени. Власти уверяют, что сей шаг якобы не несёт какой-либо опасности. Гражданские активисты и экологи уверены — власти двух регионов этим постановлением в разы сократили границы охранных территорий, развязав руки в первую очередь строительному бизнесу. По их мнению, это нововведение грозит снижением качества питьевой воды и другим негативным последствиям, связанным с этим. NEWS.ru разобрался, как нынешняя бюрократия «гильотинировала» правовые акты сталинского времени и к чему это может привести.

Борьба с коллизиями или лоббизм?

Эпохальное постановление мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписали 17 декабря. Документ, в частности, отменил действие целого ряда советских нормативных актов, регулирующих «зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы». Под «регуляторную гильотину», в частности, попали пять постановлений правительства РСФСР, которые «содержали взаимно противоречивые положения»:

№ 696 «О санитарной охране канала Москва — Волга как источника водоснабжения г. Москвы» от 4 сентября 1940 года;

№ 355 «О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения» от 23 мая 1941 года;

безымянное постановление от 13 марта 1952 года;

№ 640 «Об утверждении зоны санитарной охраны Западной водопроводной станции Московского водопровода и питающих её источников» от 30 ноября 1971 года;

№ 571 «Об утверждении зоны санитарной охраны третьего блока Северной водопроводной станции Московского водопровода» от 25 октября 1974 года.

Вскоре после издания постановления Собянина — Воробьёва вышел комментарий столичного Комитета по архитектуре и градостроительству, из которого можно сделать вывод, что чиновники не желают раскрывать истинные детали принятого решения, заменяя их трудночитаемой бюрократической казуистикой.

Указанным правовым актом урегулирован вопрос применения правовых актов, регулирующих границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской области, режимы использования земельных участков в соответствующих границах. Данная инициатива реализована с целью недопущения возникновения правовых коллизий и выработки единообразного подхода к регулированию соответствующей сферы. Юлиана Княжевская председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы

Постановление Сергея Собянина и Андрея Воробьёва оставило в силе лишь решение исполкома Моссовета и Мособлисполкома № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах лесопаркового защитного пояса» от 17 апреля 1980 года. Этот документ регламентирует охрану примерно 10% от той территории, которую защищали отменённые постановления, ограничиваясь самым ближним Подмосковьем, отмечают в общественном движении «Мортонграду.нет».

Критики инициативы Сергея Собянина и Андрея Воробьёва указывают, что отменённое постановление Совнаркома РСФСР от 23 мая 1941 года № 355 запрещает строительство в водоохранной зоне. И отмена этого документа открывает шлюзы для злоупотреблений как чиновников, так и бизнесменов-застройщиков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако столичные власти в лице Москомархитектуры уверяют, что границы зон санитарной охраны и режимы использования земельных участков, прописанные в документе 1980 года, якобы «позволяют обеспечить защиту источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы (в том числе защиту от застройки и загрязнения) до разработки и утверждения в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства нового проекта зон санитарной охраны города Москвы».

Из унитазов в краны

Тут стоит отметить, что в октябре 2018 года правительство Московской области внесло изменения в решение 1980 года. Как утверждают эксперты службы правовой поддержки «Консультант плюс», согласно прошлогодним нововведениям из документа были исключены абзацы, касающиеся ограничений на строительство во втором поясе зон санитарной охраны, который охватывает территорию, окружающую источники водоснабжения и их притоки.

Во втором поясе запрещается такое использование территории или источников водоснабжения, которое может вызвать качественное или количественное ухудшение последних, — отмечалось в заключении экспертов «Консультанта».

Изменения, внесённые в 2018 году подмосковными властями, в частности, исключили норму о том, что «всякого рода строительство, уничтожение насаждений, проведение железнодорожных и автотранспортных путей, использование водоёмов для полива земельных участков и для сельскохозяйственных нужд, мероприятий по физкультуре, купанию и т. п. допускается в пределах второго пояса только с особого разрешения органов государственной санитарной инспекции».

До этого попытку снять охранный статус с зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы и Подмосковья в конце 2017 года предпринимал Роспотребнадзор, подготовив проект постановления правительства. Ведомство, в частности, предлагало признать недействующими несколько положений упомянутого выше постановления № 355.

В частности, предлагалось признать «не подлежащими применению» и отменить положения, которые накладывают или полностью запрещают выдачу разрешений на любое строительство, включая дачное, на территории прибрежной полосы по обоим берегам реки Москвы в ряде районов Московской области. Экологи в 2018 году забили тревогу, активисты из города Звенигорода обнародовали петицию, и в итоге скандальная инициатива была отложена .

Подмосковный Звенигород целиком входил в зону санитарной охраны. Но после принятия постановления Сергея Собянина и Андрея Воробьёва он выведен за их пределы. Недавно общественное движение «Наш Звенигород» создало на портале Change.org новую петицию, адресованную генпрокурору Юрию Чайке, за возвращение отменённых положений. Её к настоящему времени подписали свыше пяти тысяч человек.

В документе, в частности, отмечается, что «гильотинирование» советских нормативов, регламентирующих водоохранные зоны в столичном регионе, позволит властям двух субъектов выдавать разрешения на застройку в поймах озёр, рек, водохранилищ и ручьёв, питающих станции водоподготовки московского водопровода. Кроме этого, нововведения могут привести к хозяйственному освоению территорий, входящих в первый и второй пояса зон санитарной охраны, включая возможность строительства канализационных сооружений, а также сброса сточных вод в Москву-реку и другие источники питания московского водопровода. Это в свою очередь отразится на качестве воды и невозможности её использования в питьевых целях, а также на состоянии природных территорий долин Москвы-реки, указывается в обращении к Юрию Чайке.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители красногорского движения «Мортонграду.нет» уверены , что нововведения выгодны представителям строительного лобби. Они, в частности, выступают против создания очистных сооружений в нескольких километрах от Рублёвского водопровода для крупного жилого массива. Подробно об этом говорит зампред Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов. Впрочем, согласно его данным, подобная деятельность получила одобрение ещё до принятия резонансного решения столичных и подмосковных властей и никакие ограничения советского правительства этому не мешали.

На территории села Ильинское городского округа Красногорск Московской области, в 40 метрах от объектов культурного наследия царской усадьбы Ильинское, включённых в национальный туристический проект «Императорский маршрут», планируется строительство крупнейших на всем верхнем течении Москвы-реки канализационных сооружений для обслуживания планируемой многоквартирной застройки ГК «ПИК» и других жилых комплексов. Сброс стоков с канализационных сооружений (более 33 тысяч тонн бытовых канализационных стоков в сутки, что превосходит объём всех существующих сегодня сбросов в Москву-реку в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения столицы!) намечен в реку Липку — приток первого порядка Москвы-реки, — впадающую в неё выше Рублёвского и Западного водозаборов и отнесённую к источникам питьевого водоснабжения Москвы, — рассказывает Соседов.

Представитель ВООПИиК также подчёркивает, что в угрозе жизнеобеспечению столичного региона скоро «смогут убедиться и первые лица, ибо Липка впадает в Москву-реку аккурат напротив государственной резиденции Ново-Огарёво». Соседов отмечает, что схема строительства канализационных сооружений и сброса стоков в источник питьевого водоснабжения уже согласована подмосковными и красногорскими властями.

Не исключено, что связано это решение с тем, что там фактически сложилась критическая ситуация — дома первой очереди жилого комплекса «Ильинские луга», как отмечает Соседов, «незаконно подключены к устаревшим очистным сооружениям», из которых нечистоты «в прямом смысле слова текут на Ильинское кладбище, где похоронены бабушка и дедушка Путина».

Постановление от 19 декабря Евгений Соседов назвал ликвидацией санитарной охраны питьевого водозабора Москвы, которая создавалась с 1941 года.

Теперь можно застраивать все подмосковные водохранилища и реки и сливать в них канализацию. Это значит, что в кранах москвичей теперь будет течь вода, ранее вышедшая из чьих-то унитазов. Если вообще будет течь, так как воды становится всё меньше, — резюмировал представитель ВООПИиК.

Мытищинские тайны

Через два дня после выхода постановления Сергея Собянина и Андрея Воробьёва в подмосковных Мытищах депутаты городского округа большинством голосов внесли изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также в Генплан округа. Нововведения, в частности, касались разрешения на застройку берегов местных водохранилищ. Против них проголосовали лишь три депутата от КПРФ.

Наибольший интерес вызвал вопрос по корректировке генерального плана. Конечно, эту тему жители активно обсуждали в Интернете, на личных встречах с избирателями, высказали очень много различных мнений. Самое главное, что документ принят, документ компромиссный. Дискуссия была интересная, абсолютно точно она будет продолжена, но это хорошо, это и есть демократия, это и есть формирование гражданского общества, — прокомментировал зампред Совета депутатов городского округа Мытищи Михаил Мурзаков.

До принятия изменений в Сети была создана петиция на имя губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, авторы которой рассказывали, к чему приведут инициированные властями изменения в основополагающие градостроительные документы округа.

Зоны санитарной охраны, установленные ещё до войны, в мае 1941 года, десятилетиями охраняли водные объекты в Мытищах и других районах Подмосковья. Их отсутствие в Генплане приведёт к тому, что будут застроены уникальные природные объекты: Пироговский, Хлебниковский и Челюскинский леса, которые окажутся полностью беззащитными, — подчёркивается в обращении.

Конфликт вокруг генплана и ПЗЗ в Мытищах длится уже несколько лет. Как писал «Коммерсант», в 2018 году местная жительница Людмила Исаенко обратилась в Мособлсуд с просьбой признать недействующими утверждённые годом ранее основополагающие градостроительные документы, которые, по её мнению, разрешили застройку участков вдоль береговой линии Клязьминского водохранилища и канала имени Москвы. Она указывала, что согласно санитарному и градостроительному законодательству строительство там запрещено и, более того, нарушает права на благополучную среду, чистый воздух и воду. Иск поддержали в ФГБУ «Канал имени Москвы», пояснив, что отданные под застройку участки находятся во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения. Суд поддержал исковые требования женщины, признав Генплан и ПЗЗ недействующими в части разрешения застройки на указанных участках.

Мытищинские и подмосковные чиновники обжаловали это решение, сочтя, что документы не противоречат законодательству, а «участки могут использоваться с учётом ограничений». Коллегия Верховного суда изменила решение нижестоящей инстанции, однако решение оказалось совсем не в пользу властей. По мнению суда, Генплан и ПЗЗ Мытищ не соответствуют действующим нормам из-за того, что в документах не отражены зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Это, как сочли в суде, однозначно не позволяет установить правовой режим использования спорных территорий.

Сергей Булкин/NEWS.ru

После этого администрация Мытищ провела публичные слушания поправок в Генплан, но карта с зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения так и не была представлена общественности, несмотря на решение Верховного суда. Как поясняла замглавы администрации города Татьяна Кольцова, данный документ «относится к информации ограниченного доступа в соответствии с законом „О государственной тайне“», поэтому население знакомить с ним не положено. Чиновница также сообщила, что градостроительные документы готовил комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Там внятно не смогли объяснить ситуацию, отметив лишь, что «действуют в рамках законодательства по этим вопросам».

Местные активисты предполагали, что такая ситуация вызвана коррупцией, связанной с возможными фактами незаконного выделения земельных участков под строительство в зоне охраны источников питьевой воды. В ноябре 2019 года это косвенно подтвердили в подмосковном Министерстве экологии и природопользования, куда обратилось ОАО «Мосводоканал», сотрудники которого провели обследование зон санитарной охраны реки Учи в городском округе Мытищи и зафиксировали «размещение строительной техники, вагончиков-бытовок и строительных материалов на трёх земельных участках», которые были «выгружены на открытый грунт, в 350 метрах от реки, во второй зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения». Таким образом, ведомство признало наличие признаков нарушений водоохранного законодательства.

К чему приведёт «регуляторная гильотина» в области водоохраны, можно только догадываться. Как заявляет представитель движения «Мортонграду.нет» Екатерина Мирошникова, столичные и подмосковные экоактивисты намерены продолжать борьбу против изменения границ зон санитарной охраны и готовы судиться с властями.