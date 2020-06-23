Путин высоко оценил систему здравоохранения РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения показало способность реагировать на экстренные ситуации.
Об этом он сказал в ходе своего обращения к гражданам 23 июня. По словам президента, в других странах перегрузка медучреждений стала причиной высокой смертности от коронавируса.
Эпидемия показала — российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности, — сказал российский лидер.
Кроме того, Путин поблагодарил российских медиков за работу в условиях борьбы с коронавирусом, отметив, что медработники являются «душой и опорой» российского здравоохранения.
Трансляция выступления
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян. Об этом он сказал в ходе обращения к гражданам. По словам президента, пандемия коронавируса стала для РФ вызовом колоссальной сложности.
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