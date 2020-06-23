Путин высоко оценил систему здравоохранения РФ

https://static.news.ru/photo/5eefd556-b561-11ea-9b4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская система здравоохранения показало способность реагировать на экстренные ситуации.

Об этом он сказал в ходе своего обращения к гражданам 23 июня. По словам президента, в других странах перегрузка медучреждений стала причиной высокой смертности от коронавируса.

Эпидемия показала — российское здравоохранение способно эффективно реагировать на экстренные ситуации, в короткие сроки наращивать свои возможности, — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин поблагодарил российских медиков за работу в условиях борьбы с коронавирусом, отметив, что медработники являются «душой и опорой» российского здравоохранения.

Трансляция выступления ведётся на телеканале «Россия 24». С начала пандемии российский лидер выступал с обращениями к россиянам уже пять раз. Последнее состоялось 28 апреля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян. Об этом он сказал в ходе обращения к гражданам. По словам президента, пандемия коронавируса стала для РФ вызовом колоссальной сложности.