Путин поручил выплатить 58 млн рублей участникам обороны Севастополя

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Все мотоциклисты могут подпасть под штрафы за агрессивное вождение, если предложенный законопроект от ЛДПР станет правовой нормой, заявил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». При этом регулировать правоприменение сами сотрудники ГИБДД в России не смогут, в том числе из-за коррупции, считает он.

Штраф за агрессивное вождение предложили ввести депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Свищёв от ЛДПР. Согласно предложенным нормам, за умышленное опасное вождение предлагается в первый раз штрафовать на 5 тысяч...