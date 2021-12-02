Путин поручил выплатить 58 млн рублей участникам обороны Севастополя
Сергей Попов
Сергей Попов
15:11, 02 декабря 2021
Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press
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Президент Владимир Путин поручил Минфину России выделить из резервного фонда главы государства 58 млн 350 тыс. рублей на единовременные выплаты участникам обороны Севастополя. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, указанные средства Минфин должен будет предоставить бюджету города-героя.
В целях осуществления единовременный выплаты в размере 50 тысяч рублей лицам, награждённым медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осаждённого Севастополя», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,1 млрд рублей на социальные доплаты неработающим пенсионерам. Средства получат 15 российских регионов. Кроме того, в Госдуме заявили, что в 2022 году выплаты и пособия россиянам будут увеличены на реальный процент инфляции, а также скорректирован размер материнского капитала.