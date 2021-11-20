Власти выделят более 1 млрд рублей на доплаты пенсионерам

Правительство России выделит 1,1 млрд рублей на социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства получат 15 регионов, сообщается на сайте кабмина.

В частности, деньги будут направлены в Амурскую, Ленинградскую. Новосибирскую области, Бурятию, Карелию, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Якутию и некоторые другие регионы.

Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения ниже регионального прожиточного минимума для данной категории граждан.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что к Новому году российские пенсионеры могут получить выплаты в размере 10–15 тысяч рублей. По его словам, власти нужен «какой-то пряник», чтобы «подкармливать зависимые слои населения». Кроме того, к единовременным выплатам правительство может подтолкнуть потенциальное ухудшение настроений в обществе из-за возможного введения QR-кодов для посещения общественных мест.

Стало также известно, что в Госдуме проходит второе чтение законопроект об увеличении бюджета Фонда социального страхования РФ (ФСС) в 2023–2024 годах более чем на 2 трлн рублей. В частности, на социальную поддержку граждан в 2024 году — период президентских выборов — выделят 1,076 трлн рублей.