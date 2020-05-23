Путин поручил усилить контроль за ситуацией с COVID-19 на месторождениях

Президент России поручил кабмину повысить контроль за распространением коронавируса среди работников на объектах ТЭК.
Обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, направленной на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на функционирующих вахтовым методом производственных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса, — говорится в документе на сайте Кремля.
О выполнении данного поручения правительство должно отчитаться 15 июня. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее NEWS.ru писал, что наличие коронавируса заподозрили у примерно трёх тысяч работников Чаяндинского месторождения в Якутии. Там был введён карантин, который отменили 20 мая после стабилизации ситуации. Заражения вахтовиков были также выявлены в Иркутской и Тюменской областях, Республике Коми.
В России, согласно последним данным, выявлено 335,8 тысячи случаев заражения. Более 107 тысяч человек выздоровели, свыше 3,3 тысячи умерли. В Москве 161,3 тысячи заболевших, 47,4 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.