Путин поручил усилить контроль за ситуацией с COVID-19 на месторождениях

https://static.news.ru/photo/a6216e5c-9cdf-11ea-8257-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom-neft. ru/Global Look Press

Президент России поручил кабмину повысить контроль за распространением коронавируса среди работников на объектах ТЭК.

Обеспечить усиление контроля за организацией деятельности, направленной на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на функционирующих вахтовым методом производственных объектах предприятий топливно-энергетического комплекса, — говорится в документе на сайте Кремля.

О выполнении данного поручения правительство должно отчитаться 15 июня. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее NEWS.ru писал, что наличие коронавируса заподозрили у примерно трёх тысяч работников Чаяндинского месторождения в Якутии. Там был введён карантин, который отменили 20 мая после стабилизации ситуации. Заражения вахтовиков были также выявлены в Иркутской и Тюменской областях, Республике Коми.

В России, согласно последним данным, выявлено 335,8 тысячи случаев заражения. Более 107 тысяч человек выздоровели, свыше 3,3 тысячи умерли. В Москве 161,3 тысячи заболевших, 47,4 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.