Путин поручил обобщить все наработки регионов по борьбе с пандемией

https://static.news.ru/photo/1b95cee0-c1f1-11ea-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин призвал региональные власти обобщить наработки по борьбе с пандемией COVID-19.

Нужно обобщить опыт субъектов Федерации по улучшению деятельности школ, поликлиник, больниц, социальных учреждений, в том числе все наработки в рамках борьбы с пандемией, — отметил российский лидер на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

По его словам, это будет важно для реализации национальной социальной инициативы. Эта инициатива позволила снять многие правовые и нормативные проблемы с учётом запросов бизнеса. Он подчеркнул, что усилия региональных властей по улучшению соцсферы должны оценивать россияне, причём во время прямых опросов. На основе этого можно будет сформировать консолидированный интегральный рейтинг качества жизни в городах.

Ранее Путин заявил, что в бюджеты регионов будут перечислены 50 млрд рублей для выплат медработникам, которые работали в «красной зоне».

Как писал NEWS.ru, глава правительства Михаил Мишустин пристыдил власти регионов за вольную трактовку поручения президента о доплате медработникам. Он подчеркнул, что средства должны начисляться за факт работы с заражёнными коронавирусом, независимо от того, сколько часов или смен на это затрачено.

За прошедшие сутки в российских регионах COVID-19 официально подтвердили у 6509 человек. За последние 24 часа от инфекции вылечились 8805 человек, 176 — умерли. По состоянию на 9 июля общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей России, скончались от инфекции 10 843 человека.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.