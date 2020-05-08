Путин помог деньгами ветеранам Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии

https://static.news.ru/photo/dd0ff5a2-917a-11ea-b280-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Выплаты по 75 тысяч рублей от России в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне получат инвалиды и ветераны войны, проживающие на территории Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии. На 50 тысяч рублей могут рассчитывать их земляки, бывшие узниками концлагерей.

Указ о единовременной выплате 8 мая подписал президент РФ Владимир Путин, о чём сообщает официальный сайт главы государства.

Общая сумма выделенных средств не называется. Выплаты в республиках получат, когда уже отгремит праздничный салют — в мае и июне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам ряда государств бывшего Советского Союза по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер отметил, что в странах бывшего СССР чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли сокрушить нацизм, что стало общим великим достоянием.