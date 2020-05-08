Путин: планы по развитию армии и флота будут выполнены

https://static.news.ru/photo/0cc479dc-91dd-11ea-8213-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все планы по развитии в России армии и флота будут выполнены. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 9 мая перед Президентским полком на Соборной площади Кремля.

Все планы по развитию армии и флота России будут выполнены. В этом не должно быть никаких сомнений, — цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, отечественные вооружённые силы будут получать самую современную технику.

Это оружие — в надёжных руках. Оно доверено людям, которых вдохновляет и ведёт вперед любовь к Отечеству и к своему народу, верность нашей исторической памяти, великому наследию солдат победы, — заявил Путин.

Он добавил, что сегодняшние защитники родины доказали свою преданность в боях с международным терроризмом, решая сложнейшие задачи по обеспечению безопасности страны.

Ранее NEWS.ru писал, что в честь Дня Победы президент Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. Таким образом он почтил память погибших в Великой Отечественной войне.