Путин отметил скорость «мобилизации медицины» в России в период пандемии

https://static.news.ru/photo/f37da026-186d-11eb-8703-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ни одна из стран в период пандемии не сумела мобилизовать так же быстро необходимое количество коек, как это сделали в России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству.

Никто так эффективно и быстро не смог мобилизовать нужное количество коек, причём не только для людей, которые болеют в тяжелой форме ковидом, но и для больных с лёгкой и средней степенью тяжести, — цитирует ТАСС российского лидера.

Таким образом он ответил на мнение о том, что оптимизация медицины привела к недостатку коек в период пандемии. При этом Путин согласился, что оптимизация прошла не без трудностей.

Оптимизировали в некоторых местах так, что за сто километров нужно ехать за элементарной медицинской помощью, — подытожил президент.

Как писал NEWS.ru, накрывшая Россию вторая волна коронакризиса предсказуемо увеличила нагрузку на систему здравоохранения. Из медучреждений приходят тревожные новости об очередях из карет скорой помощи, на местах власти вновь переоборудуют стационары под госпитали для лечения тяжёлых пациентов с COVID-19. Среди медучреждений, подвергшихся этим изменениям, оказались и роддома. Данная тенденция, по мнению наблюдателей, стала следствием оптимизации медицины, а также она противоречит декларируемому курсу на защиту материнства, детства и «семейных ценностей».