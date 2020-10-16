Роддом закрыт, все ушли на фронт: COVID-19 стал угрозой материнству

Накрывшая Россию вторая волна коронакризиса ожидаемо усилила нагрузку на систему здравоохранения. Из больниц приходят тревожные новости об очередях из карет скорой помощи, на местах власти вновь переоборудуют стационары под госпитали для лечения тяжёлых пациентов с COVID-19. Среди медучреждений, подвергшихся этим изменениям, оказались и роддома, против закрытия которых выступили медработники и жители различных регионов. NEWS.ru обратил внимание на эту тенденцию и решил выяснить, как это связано с проводимой политикой оптимизации медицины и насколько соотносится с декларируемым властями курсом на защиту материнства, детства и «семейных ценностей».

«Ситуация напряжённая»

На днях в соцсетях появилось видео очереди из карет скорой помощи, выстроившихся у инфекционной больницы Липецка. Как заявил её главврач Андрей Филатов, у приёмного покоя периодически возникают вереницы реанимобилей.

Ситуация напряжённая, это очевидно. В последнее время мы видим рост больных с новой коронавирусной инфекцией, с внебольничными пневмониями. А сюда везут всех. Наша задача — первичная сортировка больных, перевод их в иные коронавирусные стационары, — рассказал медик.

Несмотря на то что, по официальной статистике, Липецкая область не числится среди наиболее сложных по заболеваемости COVID-19 субъектов Федерации, не менее четверти всех врачей региона находится на больничном. Из-за того, что сфера областного здравоохранения столкнулась с острой нехваткой кадров, там на две недели прекращено оказание плановой медпомощи в больницах и поликлиниках. Похожая ситуация наблюдается в Мурманской области, где из-за второй волны пандемии приостановлена госпитализация пациентов. То же самое произошло в больнице города Котлас Архангельской области, а также в некоторых учреждениях Новгородской области.

В конце марта российские субъекты уже отменяли плановую госпитализацию из-за пандемии. Позднее президент Владимир Путин поручил правительству возобновить её до 20 июня. Теперь, когда рост заболеваемости COVID-19, по официальной статистике, уже превысил майский пик, удар по системе здравоохранения может быть не менее сильным, чем весной, хотя власти и заявляют , что не допустят приостановки медпомощи населению.

И если в бюджетообеспеченной Москве (где показатели новых заражений и смертности ещё не превысили «рекорды» первой волны) утверждают , что «плановая медицинская помощь оказывается в полном объёме», то в регионах всплеск коронавируса уже приводит к росту социальной напряжённости. В основном недовольство связано с переоборудованием под COVID-госпитали родильных домов, особенно в небольших городах, что, по мнению местных жителей и врачей, ставит под угрозу оказание акушерско-гинекологической помощи.

В Саратове ещё в первую волну власти перепрофилировали под коронавирусный стационар один из местных роддомов, откуда, по данным СМИ, уволились 26 человек. Это вызвало рост протестной активности на родине и в «вотчине» спикера Госдумы Вячеслава Володина, где до этого, как писал NEWS.ru, уже проходили митинг, пикеты и голодовка против планов закрытия и слияния детских клиник. На днях протест вспыхнул в городе Пятигорске Ставропольского края. Там власти отдали под госпиталь единственный роддом, после чего работники учреждения выступили с коллективным обращением против этого решения.

Женщины города Пятигорска и близлежащих районов остаются без полноценной акушерско-гинекологической помощи. Беременные и гинекологические больные вынуждены обращаться за помощью в лечебные учреждения на Кавказских Минеральных Водах. При этом ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом» закрыт на капитальный ремонт, — отмечалось в петиции.

Также в обращении указывалось, что медиков заставляют трудиться на не подготовленных к лечению COVID-19 рабочих местах, к тому же они «вынуждены работать без дополнительного соглашения к трудовому договору».

После этого в дело вмешалась краевая прокуратура. Надзорное ведомство начало проверку «доводов коллективного видеообращения сотрудников родильного дома», пообещав проверить «исполнение требований законодательства в сфере здравоохранения».

Чиновники краевого Минздрава, между тем, заявили , что пятигорский роддом «ещё в марте 2020 года был перепрофилирован под приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией». В ведомстве начали свою проверку, по итогам которой будут приняты «необходимые административные и дисциплинарные решения в отношении руководства учреждения».

После встречи с представителями Минздрава большинство авторов видеообращения заявили о готовности продолжить работу в медучреждении, а те, кто по состоянию здоровья или по другим причинам не могут работать с COVID-пациентами, будут временно трудоустроены в других медучреждениях с сохранением основного места работы, — пообещали власти.

В пресс-релизе министерства приводятся также слова замминистра здравоохранения Ставрополья Елены Кузьминой. Она заверила, что «каждая жительница Пятигорска может быть уверена, что медицинская помощь при беременности и в родах будет оказана ей и её малышу своевременно и квалифицированно».

Доступность помощи беременным и новорождённым не пострадает. Беременные и роженицы перенаправляются в другие медучреждения родовспоможения региона, которые располагают квалифицированным персоналом и медоборудованием для оказания всей необходимой помощи, — резюмировала чиновница.

Протесты против подобных действий возникли в городе Златоусте Челябинской области, где также закрывается единственный роддом. Это решение привело к стихийным уличным протестам. Затем вице-губернатор региона Ирина Гехт признала , что «численность заболевших [COVID-19] в Златоусте растёт, госпитальная база уже не может принять всех, кто нуждается в помощи». Чиновница сказала, что для лечения тяжёлых коронавирусных пациентов необходимо не менее сотни коек, которые планируется развернуть на базе закрываемого роддома. Местным роженицам она посоветовала обращаться в «индивидуальные родзалы Миасса» — города, который расположен от Златоуста на расстоянии 25 километров (протяжённость соединяющей два населённых пункта автотрассы составляет не менее 30 километров).

Также в Челябинской области зарезервированы места под COVID-19 в роддоме города Трёхгорного. Как заявил 7 октября глава поселения Евгений Сычёв, «ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, действительно осложняется». И в здании медучреждения «в случае ухудшения эпидобстановки может быть развёрнут дополнительный коечный фонд» на 30–40 мест. При этом власти пообещали, что поступят так только в крайнем случае.

В конце сентября десятки человек вышли на улицы Томска, требуя сохранить один из перинатальных центров города, который также собирались перепрофилировать под COVID-госпиталь.

Против перепрофилирования перинатального центра под коронавирусный стационар выступали и в Омске. Там сотрудники роддома создали адресованную местному губернатору петицию «COVID-19 не за счёт детей и беременных. Нет перепрофилированию родильного дома № 2». По словам представителя другого родильного дома города, их учреждение не справляется с потоком пациентов, а если закроют соседний роддом, «начнётся массовая нехватка мест для беременных». Когда информация об этом стала достоянием гласности, местные чиновники заверили , что перепрофилирования якобы не будет.

Протесты жителей города Новотроицка Оренбургской области также остановили местных чиновников от закрытия родильного дома, в отличие от Волгограда , Новосибирска , Сальска , Таганрога и других населённых пунктов. При этом в крымском Бахчисарае родильное отделение местной больницы прикрыли из-за того, что её сотрудники слегли с пневмонией.

«Через пару недель будет 20 тысяч положительных»

Закрытие родильных домов, особенно в малых городах, где последствия таких решений становятся наиболее болезненными, несколько противоречит официальной риторике властей. Последние много говорят о многодетности, осуждении абортов, семейных ценностях и прочих атрибутах традиционалистской морали. Однако все установки на защиту материнства и детства рушатся, когда оптимизированное здравоохранение сталкивается с жёсткой пандемической реальностью. На этот разрыв обращают внимание в феминистском сообществе.

Демографическая политика в России — это тотальное лицемерие. Я вам могу это сказать как женщина, которая родила в юном возрасте. Пособие по уходу за ребёнком — это шесть тысяч рублей. Вы сами понимаете, что можно купить на эти деньги. И сколько можно прожить на эти средства без ребёнка. И поэтому я совершенно не удивлена, что роддома используют как COVID-центры, потому что это одно из звеньев этой лицемерной политики. Мария Алёхина участница феминистской панк-группы Pussy Riot участница феминистской панк-группы Pussy Riot

Как сообщила NEWS.ru депутат Госдумы Оксана Пушкина, закрытие роддомов в различных регионах России обусловлено тем, что «действительность диктует свои жёсткие условия».

Количество заболевших COVID-19 растёт, а количество рожениц, наоборот, уменьшается. Эти факторы являются причиной того, что по всей России роддома преобразуют в COVID-центры. Подобные решения находятся в ведении Министерства здравоохранения РФ, принимаются на основании реальной статистики и потенциальной угрозы. И это не только у нас такая практика. Весь мир пошёл таким путём. Моё мнение, что ничего глобально страшного в этом нет при условии того, что роженицам будет оказываться квалифицированная и своевременная медицинская помощь. Оксана Пушкина депутат Госдумы депутат Госдумы

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как писал NEWS.ru, пандемия коронавируса ещё на первой волне обнажила губительные последствия проводимой в стране политики оптимизации здравоохранения в виде снижения числа койко-мест и закрытия целых медучреждений. И жертвами чрезвычайных мер, введения которых требует текущая ситуация, стали в том числе родильные дома (они, к слову, закрывались и до пандемии). Чтобы решить проблему, в стране начали в срочном порядке разворачивать аналоги военно-полевых госпиталей, которые наблюдатели сравнили с теми, что были во времена Крымской войны.

Как считает главврач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников, «то, что мы не успели дооптимизировать, сыграло нам на руку, когда пришла медицина военного времени и потребовались большие коечные мощности, когда это всё было неожиданно». При этом он призвал не пугаться больших цифр по количеству заболевших.

COVID-19 никуда не уходил — был всплеск, потом он спустился, сейчас идёт вверх, потом так и будет «вверх-вниз». И пусть рекордные цифры не пугают — это количество заражённых тестов, а не количество больных. Надо ориентироваться на количество умерших и тех, кто в реанимации. А цифры 13 тысяч [заболевших в день]. Ну и что? Через пару недель будет 20 тысяч положительных тестов, так оно и будет. К концу ноября это пойдёт вниз, а весной вверх. И мы должны планировать такие нагрузки на здравоохранение. Александр Мясников главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича

По его словам, если не будет планирования, то так и будет — будем то открывать, то закрывать больницы.

Мы прекрасно знаем, что 10% от симптоматических людей требуют госпитализации. А от этих госпитализированных 10% нуждаются в реанимации. И это всё достаточно просчитать наперёд. Надо обеспечить этот коечный фонд, количество врачей, и тогда не будет вот такой нагрузки. Всё зависит от того, кого госпитализировать. Потому что COVID-19 — это не показание к госпитализации. Показание к госпитализации — это наличие осложнений, нужда в кислороде, — отметил Мясников.

По мнению лидера профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновала, политика оптимизации значительно сказалась на всей отрасли здравоохранения в пандемию, особенно в регионах. И закрытие роддомов — это только часть проблемы.

Более 75% членов нашего профсоюза — это работники скорой помощи, которая взаимодействует с госпиталями, принимает на себя первый удар. И из многих регионов приходят сообщения, что скорая не справляется с объёмами, ещё и большое количество заболевших и среди самих медработников. Не только роддома закрывают. Что менее востребовано, то и переоборудуют, выбирают меньшее из зол. И это всё результат многолетней оптимизации здравоохранения, в том числе и [сокращения] коечного фонда. Мы эти плоды сегодня пожинаем. Решить эту проблему в короткие сроки не удастся. Если Москва может устроить временные каркасные корпуса [под госпитали] и за большие деньги приглашать медиков со всей России, то большинство регионов не может себе такого позволить. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

По его мнению, необходимо «экстренно увеличивать затраты на здравоохранение в полтора-два раза, но это же нельзя сделать за пару месяцев». Для этого надо принципиально менять приоритеты в бюджетной политике. Но, как подчёркивает активист, «даже если завтра примут новый бюджет и вольют триллионы рублей, всё равно эффекта не будет сразу».

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.