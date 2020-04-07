Путин назвал главный момент в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d00e06b6-78d2-11ea-8f32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о главной задаче при борьбе с распространением коронавируса. По его словам, в такое непростое время важнейшим является обеспечение безопасности людей.

Вновь обращу внимание, все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное — это безопасность и здоровье граждан России, — отметил он в ходе совещания, его слова приводит РИА Новости.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заболели коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, около 284 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 7497 случаев COVID-19 в 81 регионе, скончались 58 граждан, поправились 494 пациента.

Ранее Путин заявил, что необходимо внимательно отслеживать ситуацию с распространением коронавируса в России, писал NEWS.ru.