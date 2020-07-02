Соцопрос: россияне стали меньше доверять Путину

https://static.news.ru/photo/8d8902e6-bd10-11ea-99f5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян доверяют президенту Владимиру Путину и склонны считать, что глава государства хорошо работает на своем посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса граждан, проведённого фондом «Общественное мнение».

Доверие российскому лидеру выразили 61% респондентов, ещё 29% дали противоположный ответ, выбрав вариант «Скорее не доверяю». Ещё 10% затруднились ответить, сказано в отчёте исследователей.

При этом 64% сочли работу президента хорошей, а 23% — плохой. Затруднились с ответом 14% опрошенных.

Неделей ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения, обнародовал данные опроса, согласно которым Путину доверяли 70% россиян. Вместе с тем, его деятельность в целом одобряли 66% респондентов.

Новое социологическое исследование проходило с 26 по 28 июня среди четырёх тысяч респондентов от 18 лет и старше по всей стране. Опрос проходил по телефону. Статистическая погрешность, как заявили в Фонде, не превышает 1,9%.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков фактически приравнял к рейтингу Путина результаты голосования по поправкам к Конституции. Он назвал итоги плебисцита «триумфальным референдумом о доверии президенту». За изменения в главный закон страны, по официальным данным, высказались 77,92% россиян.