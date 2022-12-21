Простыл и умер: почему россияне стали гибнуть от ОРВИ Медики говорят об эпидемии респираторных заболеваний в России. В ряде случаев они могут быть опаснее пресловутого коронавируса

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Врачи отмечают тревожную тенденцию: у людей XXI века повысился шанс умереть от респираторных заболеваний. По аналогии с XIX столетием, когда можно было отправиться на тот свет в результате обычной простуды. По данным Росстата, в прошлом годы более 5% смертей были связаны с заболеваниями органов дыхания. По оценкам экспертов, в этом году показатель вырастет еще больше. Врачи сообщили: за годы пандемии коронавируса люди потеряли иммунитет к привычным сезонным простудным заболеваниям. NEWS.ru собрал истории людей, которые погибли или чудом выжили после тяжелого ОРВИ, и спросил врачей, как бороться с новой напастью.

На минувшей неделе СМИ сообщили о трех похожих случаях — здоровые люди с симптомами обычного ОРВИ неожиданно умерли.

В Челябинске скончался здоровый, 10-летний мальчик. В начале ничего не предвещало беды. Школьник почувствовал себя неважно: насморк и кашель. Обычная простуда. На тот момент болели уже полкласса. Никого это не удивило. Мать показала сына педиатру, ему поставили «острую респираторную инфекцию». Вечером состояние школьника резко ухудшилось.

Примерно в половине девятого женщина вызвала скорую к ним домой на Хохрякова, но не дождалась медиков — решила сама везти сына в ГКБ № 8. Ребенок не доехал. Он скончался в машине по дороге. Точную причину смерти установит экспертиза.

Также на прошлой неделе Ярославскую область потрясло трагическое известие о смерти 15-летней девочки — ученицы 8-го класса школы в поселке Красные Ткачи. За неделю до гибели школьница почувствовала себя неважно. Но никто не придал этому значения — обычное ОРВИ. Половина поселка болеет. Но с каждым днем симптомы усиливались.

У нее поднялась высокая температура. Болели задняя часть головы, колени и спина. Приходил врач. Казалось, что дело шло на поправку. И тут резко начался сильный кашель, боль в грудной клетке, — рассказала подруга школьницы.

Родители девочки вызвали скорую помощь, медики забрали ее в больницу, но не довезли. По дороге у ребенка остановилось сердце. Друзья девочки утверждают, что она была вообще не склонна к простудным заболеваниям. Ее смерть стала настоящим шоком для всех.

Обычное ОРВИ унесло жизнь 37-летнего жителя Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Трагедия произошла в квартире на улице 800-летия Москвы. Тело мужчины нашли в постели. О его смерти в правоохранительные органы заявил брат.

Известно, что москвич находился на больничном. Он пожаловался врачам на першение в горле, насморк, сухой кашель и температуру 37,5. Его осмотрели, поставили диагноз ОРВИ и отправили на амбулаторное лечение. Через пару дней он неожиданно скончался. Обстоятельства смерти до конца неизвестны, мужчина жил один.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выжившие

Несколько читателей NEWS.ru рассказали, как ОРВИ чуть не стоило им жизни. Насморк и кашель обернулись кошмаром.

Евгений Дикусар из Москвы почувствовал, что у него «горят легкие». Мужчина ощутил жжение и жар в груди. Обычно ОРВИ у него начиналось стандартно: насморк, першение в горле. Но в этот раз таких симптомов не было.

Просыпаюсь, а у меня температура 38,9. Потом поднялась до 40. И она не сбивается ничем, — сообщает Евгений NEWS.ru.

Потом у мужчины начались сильные головные и мышечные боли. Он признается, что даже моргать было больно. Дыхание также ему давалось с трудом. Мешал дикий кашель. Через пару дней Евгений резко пошел на поправку. Все симптомы прекратились. Мужчина признается — никогда в жизни так не болел.

С похожими системами «слегла» Олеся Иванова из Подмосковья. Она почувствовала себя неважно после дня рождения дочери. Позднее выяснилось, что все участники утренника и их родители тяжело заболели.

Я не могла стоять на ногах, мне стало вдруг жарко, начало трясти, из глаз полились слезы. Температура была под 40 и дикая головная боль. Я пыталась снять симптомы, но ничего не помогало, — сообщает Олеся.

Девушка пролежала почти не вставая несколько дней. Позже заболели и ее три дочери. Симптомы у всех были похожи.

Евгений из Новосибирска проходит службу в рядах вооруженных сил. У него появились симптомы, похожие на ОРВИ: насморк, першение в горле, небольшой кашель, слабость. Парень пошел в медпункт и попросил аспирин. Увы, препарат не помог. Симптомы сохранились. Становилось все хуже.

Даже сложно описать, что я чувствовал. Слабость, тошноту, головокружение. Я подошел к командиру, сказал, что мне дурно. Он вначале скептически отнесся, думал, что я симулирую, — рассказал он.

Последнее, что помнит Евгений, как смотрел на желтую дверь с табличкой «Медпункт». Очнулся он в реанимации военного госпиталя. Он там пролежал несколько дней, не приходя в создание. Врачи сообщили, что у молодого человека воспаление легких. Еще сутки без лечения — и его бы не спасли.

Об «адском гриппе, который страшнее коронавируса», рассказала также супруга фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская. Она рассказала, что инфекция ударила по Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», там все заболели поголовно. У спортсменов температура, сильный кашель, очень короткий период инкубации.

Новая угроза

За последние два года в России наметилась тенденция — растет число умерших от болезней органов дыхания. По данным Росстата, предоставленных NEWS.ru в 2021 году, 4,69% всех смертей случились по этой причине. Для сравнения — в 2020 году таких было 4,51%, а в 2018 году — 3,29%. Смерти в результате последствий коронавируса вынесены отдельным пунктом и не включены в статистику.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 11 раз с января по октябрь этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года. Она составила 7,87 чел. на 100 тыс. населения.

Средний показатель по стране превышен в 37 регионах. Больше всего заболевших — в Астраханской, Вологодской, Костромской и Тюменской областях, республиках Бурятия, Коми и Якутия (Саха), а также в Ханты-Мансийском, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иммунитет потерян

Шанс умереть от ОРВИ или гриппа у россиян в 2022 году выше, чем пять лет назад. Болезнь поражает большее число людей, проходит тяжелее, и иммунной защиты практически нет.

У большинства больных респираторными заболеваниями сегодня наблюдаются похожие симптомы — высокая температура до 40 градусов, которая держится неделю, головная боль, сообщила NEWS.ru кардиолог, терапевт Амина Платунова. Заболевание очень заразное и требует постельного режима.

Подобной клинической картины у россиян не наблюдалось довольно давно. За два года, пока бушевал коронавирус, гриппа и ОРВИ практически не было, сообщила NEWS.ru руководитель отдела вирусологии им. А. А. Смородинцева профессор Лариса Руденко. Она объяснила — ковид оказался более сильным, он вытеснил вирус гриппа. Этот процесс называется интерференция (торможение репродукции вируса, вызванное предшествующим воздействием на клетки другого вируса). Поэтому последние 2,5 года россияне не сталкивались с привычными гриппом, парагриппом, аденовирусами, риовирусами.

Слова профессора Руденко подтверждает в беседе с NEWS.ru терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин — россияне отвыкли от ОРВИ и растеряли привычный иммунитет. К тому же за последние два года почти никто не вакцинировался от него. Все перестали воспринимать грипп серьезно, но вирус напомнил о себе. Хотя накануне пандемии были достигнуты впечатляющие результаты — от гриппа привили рекордное количество россиян. Но коронавирус внес свои коррективы.

Еще одна причина тяжелого течения ОРВИ — здоровье многих после перенесенного коронавируса (или нескольких) оказалось подорвано. Ослабленный организм, встречаясь с позабытым гриппом, не может справится с инфекцией. Это и становится причиной гибели.

Дети более уязвимы перед гриппом и ОРВИ, чем взрослые, добавил доктор, у них не до конца сформирован иммунитет. Заболевание у них протекает тяжелее. При этом сам вирус убивает крайне редко, обычно гибель наступает в результате осложнений.

Мы сегодня фиксируем гораздо больше случаев гриппа и ОРВИ, чем три — пять лет назад. Болеют даже те, кто годами не сталкивался с гриппом или тяжелым ОРВИ. Также выросло число госпитализаций, сообщил в беседе с NEWS.ru врач иммунолог-инфекционист Евгений Тимаков. При этом доктор отметил, что до конца нельзя быть уверенным что за инфекционный агент мучает россиян.

Какой вирус циркулирует, мы сейчас сказать не можем. Все думают, что это в 100% случаях свиной грипп, но это не так. Потому что диагностики не проводится. В некоторых случаях за грипп могут принять и привычный уже коронавирус. Евгений Тимаков инфекционист, вакцинолог и педиатр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доктор Тимаков подтвердил слова коллег, что новая волна гриппа и ОРВИ может вызвать больше случаев тяжелого течения и смертей. Причина — огромное количество осложнений.

Сейчас они связаны с поражением бронхолегочной системы, в том числе серьезной пневмонией, которая требуют госпитализации. Происходит поражение верхних дыхательных путей, лор-органов. Также распространен гайморит, поражение почек, центральной нервной системы, — отметил Тимаков.

Самое верное решение приняли люди, которые вакцинировались от гриппа еще осенью, сообщила профессор Лариса Руденко. У них меньше шанс заболеть и риск тяжелого его течения сведен почти к нулю. Тем, кто не решился поставить прививку до начала эпидемии, сейчас этого делать не нужно. Вакцинация может навредить, если инфекция уже попала в организм, но находится в инкубационном периоде. В этом случае человек заболеет тяжело и может даже попасть в больницу, отметила доктор.

Чтобы не заразиться гриппом или ОРВИ, врач советует соблюдать санитарные нормы. Не находиться в местах массового скопления людей, держать социальную дистанцию, носить маски, принимать препараты для профилактики. Врач констатировала: эпоху ковида сменила эпоха гриппа и ОРВИ.

В нескольких регионах России в связи с распространением ОРВИ и гриппа приняты противоэпидемические меры. Так, к 21 декабря в Петербурге завершаться занятия в младшей школе. У родителей есть возможность забрать детей на досрочные каникулы. Также в городе с 14 декабря вернули масочный режим в медучреждениях, ввели усиленную дезинфекцию на транспорте, ограничили госпитализацию детей.

В Хабаровском крае в стационарах больниц и в социальных медорганизациях теперь запрещено посещение больных и постояльцев, а пациенты и медики обязаны носить маски в учреждениях здравоохранения. В Воронежской, Владимирской, Смоленской областях введен масочный режим в государственных учреждениях.

Эпидемиологические ограничения вводят и на коммерческих предприятиях. В компании «КамАЗ» введен масочный режим. Это решение вызвано сложной эпидемиологической обстановкой, а также рекомендациями Роспотребнадзора, сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации.





