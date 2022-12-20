Назван способ снизить вероятность заражения гриппом Иммунолог Болибок: ношение маски снижает вероятность заражения гриппом в 100 раз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммунолог Владимир Болибок рассказал URA.RU, что если все люди будут правильным образом носить защитные маски, то вероятность передачи гриппа снизится в 100 раз. Эксперт уточнил, что у здорового человека в маске снижается риск заражения в 20 раз, а больной человек в маске снижает вероятность заражения других в пять раз. Он напомнил, что для гриппа коэффициент репликации составляет 4-5, именно такое число людей способен заразить человек, болеющий вирусом.

С учетом индекса передачи, если мы снижаем вероятность заражения в 100 раз, то у нас коэффициент репликации в такой же пропорции снижается. Если для гриппа коэффициент репликации был на уровне 4-5, то есть один носитель заражает 4-5 человек, то здесь он никого не может заразить, — сказал Болибок.

Специалист добавил, что эпидемия гриппа остановится, если люди будут соблюдать правила.

Врач-терапевт Павел Воробьев ранее рассказал, что у зараженных свиным гриппом может развиться ДВС-синдром, характерный образованием тромбов в сосудах, из-за которого человек рискует умереть в течении одного дня. Эксперт отметил, что развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания происходит очень быстро обычно к концу первой недели. По словам врача, у человека развивается одышка и дикая слабость.