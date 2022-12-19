На КамАЗе введут масочный режим

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Цех сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе «КамАЗ»

В компании «КамАЗ» введут масочный режим с 20 декабря, рассказала пресс-служба предприятия в разговоре с NEWS.ru. Там уточнили, что решение о введении режима вызвано сложной эпидемиологической обстановкой, а также рекомендациями Роспотребнадзора. Таким образом КамАЗ планирует предотвратить рост заболеваний ОРВИ, коронавируса и гриппа.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для предотвращения роста заболеваний гриппа ОРВИ и коронавируса и сохранения здоровья работников компании с 20 декабря на КамАЗе вводится масочный режим. В настоящий момент готовятся правоустанавливающие документы, — сказано в сообщении.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что масочный режим необходимо соблюдать людям, находящимся в группе риска по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, а также в медицинских учреждениях, в магазинах и других местах общественного пользования. Директивно же вводить этот режим, по его словам, не стоит.

В свою очередь кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что в 2022 году заболеваемость респираторными заболеваниями, включая ОРВИ и грипп, может достичь рекордных значений за последние пять лет. По его словам, подобные эпидемии гриппа прослеживаются каждые пять лет, и данный случай подтверждает эту гипотезу.