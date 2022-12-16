Онищенко высказался о введении нового масочного режима Онищенко: масочный режим необходимо вводить точечно в зависимости от эпидобстановки

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Масочный режим необходимо соблюдать людям, находящимся в группе риска по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, а также в медицинских учреждениях, в магазинах и других местах общественного пользования, заявил Lenta.Ru бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Директивно же вводить этот режим, по его словам, не стоит.

Так, по словам врача, маски необходимо носить пожилым людям, особенно если они не успели привиться. Он также заявил, что соблюдать масочный режим нужно точечно, в отдельных поселениях и городах в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Его можно вводить для отдельных групп риска, в конкретных регионах. Масочный режим — это не кампания и не декрет, а мероприятие, проводимое ввиду решения специалистов, - подчеркнул врач.

Ранее сообщалось, что в учебных заведениях, медицинских и социальных учреждениях Санкт-Петербурга в связи с ростом заболеваемости гриппом и другими ОРВИ усиливаются меры профилактики. в стационарных и амбулаторных медорганизациях, а также учреждениях соцобслуживания вновь вводится масочный режим. Запрещаются плановая госпитализация детей (за исключением ряда случаев), допуск посторонних в больницы и учреждения закрытого типа. Руководителям поликлиник поручено оказывать медпомощь больным с признаками ОРВИ преимущественно на дому.