Россиянам предрекли рекордную заболеваемость гриппом Иммунолог Крючков предрек россиянам рекордную заболеваемость гриппом за последние пять лет

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В 2022 году заболеваемость респираторными заболеваниями, включая ОРВИ и грипп, может достичь рекордных значений за последние пять лет, заявил в беседе с Lenta.ru кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. По его словам, подобные эпидемии гриппа прослеживаются каждые пять лет, и данный случай подтверждает эту гипотезу.

По гриппу и ОРВИ ничего удивительного нет. Я об этом говорил еще летом и в начале осени, что сезон будет крайне высоким и повторит как минимум трехлетние, а то и пятилетние максимумы. Раз в пять-шесть лет наблюдается эпидемия гриппа, сейчас мы увидим повтор сезона, — сказал Крючков.

По его мнению, вспышка эпидемии гриппа возникла из-за отмены антиковидных ограничений, в результате чего у россиян не сформировался необходимый иммунитет. Крючков призвал соблюдать те же меры, что и во времена пандемии коронавируса — мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также он посоветовал по возможности не пользоваться общественным транспортом в часы пик и работать в дистанционном режиме из дома.

Ничто из этого не панацея по отдельности, но в совокупности это обеспечивает высокую степень защиты от заражения, — отметил врач.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что масочный режим необходимо соблюдать людям, находящимся в группе риска по гриппу, ОРВИ и коронавирусу, а также в медицинских учреждениях, в магазинах и других местах общественного пользования. Директивно же вводить этот режим, по его словам, не стоит.