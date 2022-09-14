В фонде «Альтернатива» рассказали о пропаже руководителя на Украине Президент «Альтернативы» Грачева: глава фонда Мельник уехал на Украину и не выходит на связь

Фото: Социальные сети

Президент фонда общественного движения против рабства «Альтернатива» Вера Грачева сообщила NEWS.ru, что пропавший лидер организации Олег Мельников отправился в Харьковскую область раздавать гуманитарную помощь, после чего перестал выходить на связь. На днях он еще был в России, и они разговаривали. Последний раз контакт с Мельниковым был установлен 9 сентября.

Он еще на днях находился в России, и мы с ним разговаривали. Потом отправился раздавать гуманитарную помощь в Харьковскую область и вот уже несколько дней не выходит на связь, — поделилась собеседница.

Грачева выразила надежду, что у него «просто так» пропала сеть и с ним все в порядке, однако, по ее словам, беспокойство вызывает тот факт, что Мельников уехал вместе с сотрудником «Альтернативы», который тоже недоступен.

О пропаже Мельникова 14 сентября сообщила Baza. По информации издания, глава «Альтернативы» с коллегой собирались возвращаться из Харьковской области в Россию, потому что «в районе становилось опасно», но затем связь с ними пропала. О судьбе Мельника и его компаньона ничего не известно на протяжении пяти дней.

10 сентября глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей региона эвакуироваться в Россию из-за небезопасной обстановки. За день до этого он заявил, что территория Балаклеи в Харьковской области, «по сути, не контролируется», там идут ожесточенные бои. Кроме того в дни была объявлена эвакуация из Купянска, а также Изюмского и Купянского районов.