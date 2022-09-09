Глава Харьковской области: Балаклея «по сути не контролируется» Россией Глава Харьковской области: Балаклея «по сути не контролируется» российскими войсками

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские войска не контролируют территорию Балаклеи в Харьковской области, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, союзные силы предпринимают попытки выбить украинские силы из пригородов, но их сдерживают на подступах.

Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах, — сказал Ганчев.

Также он отметил, что украинские бойцы подтянули все резервы в Харьковской области и несут колоссальные, «тысячные» потери. По его словам, людей просто «бросают на убой».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном вечернем обращении сообщил об успехах ВСУ на фронте. В частности, глава государства опубликовал видео с поднятым над Балаклеей флагом. На кадрах военнослужащий отчитывается перед президентом. Под ногами у него флаг РФ.

Ранее пресс-служба администрации Харьковской области сообщила, что в регион входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения продолжаются бои. При этом отмечалось, что населенные пункты Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей.