Жителей Харьковской области призвали эвакуироваться в Россию Глава ВГА Харьковской области Ганчев призвал жителей эвакуироваться в Россию

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев призвал жителей из-за небезопасной обстановки эвакуироваться в Россию. Его обращение опубликовал Telegram-канале «Первый Харьковский».

Ситуация складывается не лучшим образом для нашего населения <...>. Я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий <...>. Ваш ждет Российская Федерация. Погранслужба России оповещена о беженцах с территории Харьковской области, — сказал Ганчев.

Накануне уже была объявлена эвакуация из Купянска, а также Изюмского и Купянского районов. Что касается Балаклеи, то, по словам Ганчева, «по сути, не контролируется» Россией. Там идут ожесточенные бои, российские военные пытаются выбить боевиков из пригородов Балаклеи.

Ранее Минобороны опубликовало кадры переброски вооружений и военной техники в зоне проведения СВО в Харьковской области. Транспортными вертолетами Ми-26 армейской авиации ВКС также перебрасывается личный состав.