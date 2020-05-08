Правительство одобрило изменение закона «О полиции»

Кабмин внесёт в Государственную думу проект о внесении изменений в закон «О полиции». Власти считают, что инициатива должны усилить защиту прав и интересов граждан.
Кроме того, она поможет пресекать и раскрывать преступления и детализирует права и обязанности силовиков,
Как писал NEWS.ru, полицейским планируют разрешить вскрывать автомобили, выставлять оцепление жилых домов, ограждать места проведения массовых мероприятий, а также осуществлять личный досмотр граждан и их вещей. Закон «О полиции» предлагается дополнить положением о том, что сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершённые им при выполнении обязанностей.
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