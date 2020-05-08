Правительство одобрило изменение закона «О полиции»

https://static.news.ru/photo/59b73060-912c-11ea-bb2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин внесёт в Государственную думу проект о внесении изменений в закон «О полиции». Власти считают, что инициатива должны усилить защиту прав и интересов граждан.

Кроме того, она поможет пресекать и раскрывать преступления и детализирует права и обязанности силовиков, говорится на сайте правительства. Если проект будет принят, эффективность работы правоохранительных органов увеличится, считают там.

Как писал NEWS.ru, полицейским планируют разрешить вскрывать автомобили, выставлять оцепление жилых домов, ограждать места проведения массовых мероприятий, а также осуществлять личный досмотр граждан и их вещей. Закон «О полиции» предлагается дополнить положением о том, что сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершённые им при выполнении обязанностей.