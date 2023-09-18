Правда, что МТС, «МегаФон», «Билайн», Tele2 отменят плату за раздачу Wi-Fi? МТС и «МегаФон» не получали предписания ФАС об отмене платы за раздачу интернета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Когда перестанут взимать средства, как МТС, Теле2 и «МегаФон» отреагировали на постановление?

Когда операторы стали брать плату за раздачу интернета

ФАС в августе начала проверку жалоб российских абонентов на введение платы за раздачу интернета со смартфона на другие устройства. Взимать деньги за эту услугу стали сразу несколько операторов — МТС, Tele2 и «МегаФон». В «Билайне» дополнительное снятие средств за так называемый режим модема предусмотрено на разных тарифных планах с 2019 года.

Операторы стали предлагать абонементам покупать специальные пакеты услуг, чтобы делиться гигабайтами.

«Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 Гб за 49 рублей и раздавать его на другие устройства», — заявили в МТС.

При этом пакет услуг подключается автоматически при попытке раздать Wi-Fi и действует до конца суток. В качестве компенсации в МТС предложили скидку в 15% к оплате тарифа на 90 дней.

Что постановила ФАС после проверки

Федеральная антимонопольная служба постановила, что операторы связи должны отменить плату за раздачу интернета, усмотрев в этих действиях признаки нарушения закона «О защите конкуренции». На выполнение предписания отведен месяц.

«Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств», — заявили в ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ФАС заявили, что направили МТС, «МегаФону», «Билайну» и Tele2 предупреждения с требованием прекращения подобных действий. В случае их неисполнения служба может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

По данным ведомства, операторы связи в ходе проверки не предоставили веских экономических или технологических обоснований взимания платы за раздачу интернета.

Как операторы отреагировали на предписание ФАС отменить плату за раздачу интернета

Пресс-секретарь Группы МТС Ирина Дерюгина сообщила NEWS.ru, что компания на настоящий момент не получала предупреждение от антимонопольной службы, и заверила, что в ведомство заранее были представлены все необходимые сведения о введении платы за раздачу интернета.

«МТС заранее представила все необходимые сведения и достаточное экономическое и техническое обоснование изменения параметров раздачи интернета в условиях МТС. Платный тетеринг — вынужденная мера, направленная на снижение неконтролируемого прироста интернет-трафика на сети связи, часть которого генерируется именно благодаря раздаче интернета», — заявили в компании.

В МТС считают, что введение платы за раздачу интернета со смартфона на другие устройства необходима для сохранения высоких скоростей и качества выхода в Сеть для всех абонентов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Введенная плата за тетеринг не является такой существенной, если изучить наши условия. Кроме того, для тех, кто много раздает, мы предусмотрели опции, позволяющие раздавать интернет за минимальную плату», — отметила пресс-секретарь.

Представители «МегаФона» в разговоре с NEWS.ru заявили, что не получали предупреждения от ФАС.

«Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами», — отметили в компании.

В пресс-службе Tele2 воздержались от комментариев.

Читайте также:

Почему МТС повышает абонентскую плату, кого коснется, как подорожает

Стало известно о самой продолжительной атаке мошенника на клиента «Билайна»

IT-эксперт рассказал, куда исчезли пейджеры