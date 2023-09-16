Стало известно о самой продолжительной атаке мошенника на клиента «Билайна» «Билайн»: мошенник пытался дозвониться до абонента 1414 раз за девять минут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе телефонный мошенник пытался дозвониться до абонента «Билайна» 1414 раз за девять минут, сообщила РИА Новости пресс-служба оператора связи. В компании отметили, что за предыдущий месяц специальная «Антифрод-система» защитила более 23 тысяч клиентов оператора.

Самая долгая атака в августе длилась порядка девяти минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1414 раз, но все попытки оказались безуспешными, — рассказали в «Билайне».

Пресс-служба добавила, что количество жалоб на мошенников с начала 2023 года сократилось на 26%, однако злоумышленники ищут другие способы связаться с абонентами, в частности через облачные сервисы и мессенджеры.

Ранее сообщалось, что учительница начальных классов одной из сочинских школ стала жертвой телефонных мошенников. По информации полиции, педагог почти месяц считала, что общается с правоохранителями, которые помогают ей не стать жертвой грабителей. Только отдав аферистам более 9 млн рублей, женщина поняла, что ее обманули.

При этом мошенники запретили учительнице рассказывать кому-либо про общение с ними якобы в целях конспирации. Полиция начала оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.