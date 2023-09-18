«МегаФон» отреагировал на требование отменить плату за раздачу интернета В «МегаФоне» пообещали отреагировать на требование ФАС после детального изучения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«МегаФон» пока не получал официального предупреждения от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене платы за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, рассказали NEWS.ru в пресс-службе мобильного оператора. В компании заверили, что отреагируют на требование регулятора после его детального изучения.

Мы пока не получали официального предупреждения от ведомства. Когда мы увидим полный документ, мы сможем как проанализировать последствия этих требований регулятора, так и определиться с дальнейшими шагами, — сказали в пресс-службе оператора.

Ранее ФАС потребовала от «большой четверки» мобильных операторов — МТС, Tele2, «Билайн» и «МегаФон» — отменить взимание платы за упомянутую услугу. На выполнение предписания регулятора им дан один месяц. В случае неподчинения ФАС пригрозила возбуждением дел о нарушении антимонопольного законодательства.

В МТС также заявили, что пока предупреждения от ФАС не получали. При этом пояснили, что плата за раздачу интернета с мобильных устройств является вынужденной мерой, которая призвана снизить неконтролируемый приток трафика.