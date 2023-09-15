Почему МТС повышает абонентскую плату, кого коснется, как подорожает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотовый оператор МТС с 28 сентября повысит абонентскую плату по некоторым тарифам менее чем на 10%. Федеральная антимонопольная служба начала проверку этого. Чем вызвано подорожание, каких клиентов коснется?

Почему МТС повышает цены на тарифы

В МТС объяснили такую меру увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. Также оператору необходимы средства для поддержания привычного качества услуг и инвестирования в модернизацию сетей связи на фоне роста трафика.

В компании пояснили, что повышение цены абонентской платы в основном коснется пользователей архивных тарифов. В заявлении оператора также говорится, что стоимость связи останется выгодной, так как расценки на ряд услуг не изменялась несколько лет.

«На некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, изменение составит менее 10%», — заявили в МТС.

Как на повышение роста цен тарифов МТС отреагировала ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена выяснить обстоятельства, по которым компания МТС решила повысить абонентскую плату. В ведомство поступили жалобы от пользователей сотового оператора.

«В уведомлениях оператора уточняется, что с 28 сентября ежемесячная плата увеличится на 59 рублей в ряде тарифов. Служба направит оператору связи запрос с целью установить все обстоятельства повышения», — заявили в ведомстве.

В 2022 году ФАС уже признавала компанию МТС нарушителем антимонопольного законодательства. Тогда оператор необоснованно повысил плату за услуги сотовой связи более чем на 20% при инфляции в 10,5%, объяснив это ростом своих затрат.

Глава Минцифры Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция» заявил, что ведомство намерено вместе с ФАС разработать механизм, при котором сотовые операторы, планирующие повысить тарифы, должны будут представить обоснование такой необходимости.

«Смысл в том, что любое повышение тарифов должно быть до принятия решений связано с обоснованием и защитой инвестрасходов. То есть должна быть в этом смысле прозрачность обеспечена», — объяснил министр.

По словам Шадаева, операторы должны предоставлять услуги, рассчитанные на разные категории граждан, чтобы никто не остался без доступа в Сеть.

«Категории, которые не могут позволить платить больше, должны иметь возможность пользоваться интернетом», — заявил он.

Решение по этому вопросу планировалось принять в сентябре текущего года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как изменятся цены на тарифы других операторов

«МегаФон» и «ВымпелКом» в марте уведомили некоторых клиентов о повышении тарифов до 20%. Представители этих компаний заявили, что рост цен осуществляется в рамках экономически обоснованных параметров и информация предоставляется в Минцифры и ФАС.

Оператор Yota предупредил о закрытии ряда тарифов после 22 сентября. На официальном сайте представители компании сообщили, что проинформируют пользователей, которых коснется изменение услуг. При этом рост цен на пакеты связи не ожидается.

«Если у вас базовый тариф без пакетов минут и ГБ, то он сменится на базовый тариф домашнего региона. Если у вас архивный тариф с пакетом минут и ГБ, то вы получите дополнительную информацию в СМС», — говорится в сообщении.

Гендиректор аналитического проекта TelecomDaily Денис Кусков заявил NEWS.ru, что россияне должны быть готовы к повышению абонентской платы на 20% ежегодно из-за больших расходов компаний на импортное оборудование и вероятный переход на российские базовые станции.

«Либо государство за свой счет компенсирует затраты сотовых операторов на оборудование, либо компенсация пойдет за счет пользователей. Поэтому надо четко понимать, что повышение цен будет однозначно. Думаю, что оно будет находиться в пределах 20% ежегодно», — пояснил он.

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