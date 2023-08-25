ФАС выясняет, почему раздача интернета со смартфона стала платной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФАС изучает жалобы российских абонентов на введение платы за раздачу интернета с мобильных устройств, рассказали РБК в ведомстве. Уже направлены соответствующие запросы поставщикам услуг. Если нарушения антимонопольного законодательства подтвердятся, будут приняты меры реагирования.

Плату за раздачу интернета ввели сразу несколько мобильных операторов. Речь о так называемом режиме модема, когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi, Bluetooth или USB и за счет этого имеют доступ к Сети.

Интернет таким образом в России раздает каждый пятый, говорят эксперты. Они обращают внимание на отсутствие альтернативы для абонентов, которые хотят продолжать пользоваться функцией бесплатно. Смена оператора не даст результатов, так как вскоре и они могут ввести плату.

Связано это с тем, что поставщики услуг ищут дополнительные способы заработка в условиях, когда не могут поднять тарифы из-за реакции ФАС. Она, как правило, признает это нарушением антимонопольного законодательства.

Ситуация может измениться в ближайшее время. Операторам связи в России разрешили повышать тарифы ежегодно выше уровня инфляции. При этом они должны будут реинвестировать значительную часть полученных от этого средств в развитие сетей.