Минцифры назвало самую популярную специальность у абитуриентов в 2023 году Минцифры: IT-специальности стали самыми популярными у абитуриентов в 2023 году

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IT-специальности стали самыми популярными направлениями у российских абитуриентов в 2023 году, самой востребованной из них стала «Информатика и вычислительная техника», сообщает Минцифры в своем Telegram-канале. В заявлениях, поданных посредством портала «Госуслуги», а также офлайн, эту специальность выбрали почти 650 тысяч раз. Согласно опубликованным данным, абитуриенты 175 тысяч раз указали направление «Информационная безопасность» и почти 70 тысяч раз — «Компьютерные и информационные науки».

В этом году самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала «Информатика и вычислительная техника». В заявлениях, поданных на Госуслугах и офлайн, ее указали почти 650 тысяч раз, — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что в пятерке среди самых популярных направлений в вузах значатся: Информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки, экономика и управление, клиническая медицина и машиностроение.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в ходе совещания президента РФ с членами правительства заявил, что дефицит кадров в российской IT-отрасли в настоящее время составляет 500–700 тысяч человек. Он отметил, что за прошлый год кадровая база таких работников увеличилась на 13%.