В Минцифры оценили дефицит кадров в российской IT-отрасли Шадаев: дефицит кадров в IT-отрасли в РФ составляет 500–700 тысяч человек

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Дефицит кадров в российской IT-отрасли в настоящее время составляет 500–700 тысяч человек, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев во время совещания президента с членами правительства. В то же время он добавил, что за прошлый год кадровая база таких работников увеличилась на 13%. Трансляция встречи велась на сайте Кремля.

Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500–700 тысяч человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли, — сказал Шадаев.

Министр отметил, что всего в данной отрасли в России работают около 740 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Минцифры России готовит изменения в указ президента о мерах поддержки IT-отрасли, которые подразумевают увеличение до 30 лет возраста отсрочки для сотрудников аккредитованных компаний. В действующем указе Владимира Путина прописана отсрочка для айтишников с 18 до 27 лет. Глава ведомства Шадаев заявил, что указ главы государства планируется скорректировать до начала весеннего призыва, так как решение о повышении призывного возраста в РФ вступит в силу только в 2024 году.

До этого Минцифры предложило правительству рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам, которые не получили высшее образование. Специалисты ведомства считают необходимым ввести квалификационный экзамен, по итогам которого будет приниматься решение об отсрочке. Они подчеркнули, что такая мера уравняет сотрудников со средним образованием и выпускников вузов.