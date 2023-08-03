IT-специалистам без высшего образования могут дать отсрочку от армии Минцифры России предложило дать IT-специалистам без высшего образования отсрочку от армии

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Министерство цифрового развития России предложило правительству рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки IT-специалистам, не имеющим высшего образования, сообщает издание «Известия». Эксперты ведомства предлагают ввести квалификационный экзамен, по итогам которого будет приниматься решение об отсрочке. Такая мера позволит уравнять сотрудников со средним образованием и выпускников вузов.

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку от военной службы имеют только IT-специалисты с высшим образованием. Однако в Минцифры России считают, что специалистам со средним образованием также нужно дать это право, так как российские компании испытывают нехватку кадров. Кроме того, многие предприятия постепенно снижают требования к кандидатам. Согласно статистике, лишь 30% компаний требуют от кандидатов на должность программиста наличие высшего образования.

В каждой компании, которая занимается разработкой российских технологий и программных продуктов, есть ценнейшие сотрудники без высшего профильного образования, — рассказал гендиректор компании ИВК Григорий Сизоненко, комментируя текущую ситуацию на рынке.

Депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее предложил давать отсрочку от военной службы молодым отцам. По его мнению, отправка таких граждан в армию может негативно отразиться на демографической ситуации. В законопроект партии также входит предложение о предоставлении отсрочки мужчинам с детьми до трех лет и родителям детей-инвалидов.