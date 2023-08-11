В России предложили отсрочку от армии для айтишников до 30 лет Минцифры предложило ввести отсрочку от призыва для IT-специалистов до 30 лет

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Минцифры России готовит изменения в указ президента о мерах поддержки IT-отрасли, которые подразумевают увеличение до 30 лет возраста отсрочки для сотрудников аккредитованных компаний, заявил на форуме «Цифровая эволюция» глава ведомства Максут Шадаев. Он напомнил, что в действующем указе Владимира Путина прописана отсрочка для айтишников с 18 до 27 лет, передает «Интерфакс».

Минцифры готовит в связи повышением призывного возраста предложение по корректировке указа [о мерах поддержки IT-отрасли], — сказал министр.

По словам Шадаева, указ главы государства планируется скорректировать до начала весеннего призыва, так как решение о повышении призывного возраста в РФ вступит в силу только в 2024 году.

Ранее Минцифры предложило правительству рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от армии IT-специалистам, которые не получили высшее образование. Специалисты ведомства считают необходимым ввести квалификационный экзамен, по итогам которого будет приниматься решение об отсрочке. Они подчеркнули, что такая мера уравняет сотрудников со средним образованием и выпускников вузов.