Экономист спрогнозировал резкое подорожание бензина в России Экономист Разуваев спрогнозировал подорожание бензина до 10% в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская экономика растет, в связи с этим растут и цены на бензин, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в ближайшее время цена может увеличиться на 5–10% максимум.

Наша экономика растет, в связи с этим растут и цены на бензин. Также, исторически так сложилось, что осенью в принципе вырастают цены на все — нефть, продукты и так далее. На мировом рынке сейчас тоже наблюдается рост цен на нефтепродукты, соответственно, в России стоимость тоже продолжит расти. В ближайшее время цена может увеличиться на 5–10% максимум. Пока наши антимонопольные органы считают, что ситуация не критическая, они все-таки мониторят ситуацию. Полагаю, что ближе в президентским выборам ФАС сделает какое-то заявление и цены немного снизятся, — рассказал Разуваев.

Ранее преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал, что в разных регионах возник дефицит нефтепродуктов, особенно на юге России. По его словам, это связано как с фундаментальными факторами, так и локальными, например нарушением логистики. Эксперт отметил, что локально в стране смогут решить логистические задачи, из-за чего ситуация с бензином может улучшиться. Однако фундаментальные факторы — по типу роста стоимости бензина на мировом рынке и налогов не уйдут, поэтому если дефицит и закончится, то рассчитывать на падение цен в ближайшее время не приходится.