Экономист рассказал, когда остановится взрывной рост цен на бензин в России Экономист Митрахович: дефицит бензина связан с нарушением логистики в регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разных регионах возник дефицит нефтепродуктов, особенно на юге России, рассказал NEWS.ru экономист, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, это связано как с фундаментальными факторами, так и локальными, например нарушением логистики.

Фундаментальный фактор нехватки бензина связан с ростом стоимости нефти на мировых рынках и наличия экспортной альтернативы. То есть выгоднее вывозить нефтепродукты за рубеж. При этом растут налоги на нефтяные компании, что также сказывается на ценах внутри России. Локальные факторы – это проблемы с логистикой, ремонты заводов. На юге наблюдался повышенный спрос из-за автопутешествий в летние месяцы и началом сельхозработ. В Крыму ситуация усугубляется нехваткой конкуренции и отсутствием заправок вертикально-интегрированных компаний, – рассказал Митрахович.

Эксперт отметил, что локально в стране смогут решить логистические задачи, из-за чего ситуация с бензином может улучшиться. Однако фундаментальные факторы по типу роста стоимости бензина на мировом рынке и налогов не уйдут, поэтому если дефицит и закончится, то рассчитывать на падение цен в ближайшее время не приходится.

Ранее стало известно о дефиците бензина и дизеля на заправках в Крыму, Саратовской, Новосибирской, Рязанской и ряде других областей РФ. Специалисты связали это с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит.