IT-эксперт рассказал, куда исчезли пейджеры IT-эксперт Геллер: на смену пейджерам в России пришли биперы

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Пейджеры являются устаревшей технологией, и в России ими уже никто не пользуется, заявил NEWS.ru главный разработчик сайта Кремля, IT-эксперт Артем Геллер. Он отметил, что сейчас для передачи информации в единичных случаях могут использовать не пейджеры, а биперы.

Это, конечно, устарелая технология, никто ей не пользуется. Есть единичные случаи, когда люди пользуются даже не пейджерами, а скорее биперами. А так, наверное, пейджерами уже никто не пользуется, — сказал Геллер.

Ранее Минцифры предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи. В ведомстве отметили, что данная технология устарела и поддерживать ее работу нет смысла. Из проекта правительства, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов, следует, что пейджинг полностью замещен технологией сотовой связи. Дополнительно министерство также хочет прекратить лицензирование услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. Эта услуга необходима операторам связи для работы сети VoIP и IP-телефонии.

Также в настоящее время нет ни одной лицензии на оказание услуг пейджинга в России, следует из реестра лицензий на оказание услуг связи Роскомнадзора. Последняя лицензия оператора на пейджинговую связь истекла в июне 2023 года.