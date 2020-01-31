https://static.news.ru/photo/fa215336-43f8-11ea-8caf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Производители популярных китайских смартфонов прекратили поставки в Россию из-за вспышки коронавируса. Отложили поставки бренды Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo.

Как сообщает «Коммерсант», производители уже уведомили своих партнёров о том, что сроки поставки сместятся на пару недель. Это связано с тем, что в Китае продлили новогодние каникулы из-за распространения пневмонии нового типа. Известно, что в числе компаний. которая переносит сроки, оказалась и американская Apple, производство которой находится в КНР.

По словам опрошенных изданием экспертов, если задержка отгрузок смартфонов составит не более двух недель, то это никак не скажется на российском рынке. Объём декабрьских поставок позволит покрыть возникший спрос.

Ранее NEWS.ru писал, что более 9,6 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Китае к 31 января. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за стуки подтверждено 1 982 случая заражения, 43 человека скончались.

Общее число заболевших достигло 9 692, умерших — 213, выздоровевших 171.