«Поправила коврик — отвалилась педаль»: названы проблемы авто из КНР зимой

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Специалисты автосервисов рассказали о проблемах китайских автомобилей в условиях русской зимы. Как выяснил NEWS.ru, поступают жалобы и от самих пользователей. Среди причин нареканий — проблемы с запуском двигателя при сильном морозе, неисправности с электроникой, зависающие планшеты, плохо работающие ручки дверей. Правда ли, что автомобили из Поднебесной не адаптированы к суровому климату, — в материале NEWS.ru.

На что жалуются владельцы китайских авто

В начале 2024 года вирусным стал видеоролик, на котором автомобилистка из Петербурга пожаловалась на весьма необычную поломку нового кроссовера Changan CS55: у китайского внедорожника оторвалась от крепления педаль газа, когда женщина поправляла салонный коврик.

«Ребята, сказать, что я в шоке, ничего не сказать! Сейчас будете ржать. Педаль газа просто отвалилась у меня на морозе. Я коврик поправила. Понимаете, я поправила коврик, и педаль просто сломалась. Она пластиковая», — возмутилась женщина.

Стоимость кроссовера Changan CS55 с 1,5-литровым турбомотором на 143 лошадиных сил начинается от 1 989 900 рублей.

Владельцы новых китайских авто также часто жалуются на отказывающие в мороз мультимедийные системы. Владелица Haval F7 на форуме автомобилистов рассказала: «Самое сложное в отказе дисплея мультимедиа, это то, что невозможно включить подогрев сиденья в такой дикий мороз и не работают камеры кругового обзора».

На Урале на фоне морозов в автосервисах резко выросло число жалоб на поломки машин, особенно китайских. Владелец сервиса «Автодиагностика» Дмитрий Чесноков рассказал журналистам, что в морозы с «китайцами» возникает еще больше проблем, чем обычно. По его словам, «они вообще не заводятся при минус 20 градусах».

«Вы сами по городу ездите и видите, наверное, что они сугробиками стоят либо в паркингах, либо в гаражах. Я не думаю, что хозяева сидят дома. Просто машина не завелась. У нее электроника замерзает, глючит и не дает запуститься. Китайские машины вообще не адаптированы под нашу погоду», — рассказал Чесноков. По его словам, с такими проблемами сталкиваются обладатели Exeed, Chery, Changan и других китайских марок.

Топливные насосы и печки у автомобилей из КНР зачастую начинают работать некорректно в условиях российских морозов, сообщили РБК представители ряда сетей автосервисов. Также в отдельных случаях наблюдаются проблемы с приборной панелью.

Специалисты также указали, что еще одной проблемой китайских машин в условиях российской зимы стала разрядка аккумулятора и, как следствие, невозможность запустить двигатель. У некоторых моделей замерзают щетки, возникают неисправности в системе климат-контроля.

Представитель одного из автосервисов в Поволжье рассказал NEWS.ru, что за время январских морозов видел ряд китайских авто, у которых при запуске двигателя выдавливало моторное масло. Также, по его словам, на некоторых моделях замерзают дверные ручки.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Правда ли, что китайские автомобили плохо переносят мороз

Между собранным по китайской технологии китайским автомобилем и собранной в Китае машиной европейской модели есть большая разница, пояснил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

«Любой уважающий себя автопроизводитель выпускает автомобили для различных рынков реализации, обязательно с учетом особенности этих рынков, включая и климатические. КНР пока продает в Россию автомобили, ранее выпускавшиеся для внутреннего потребления, где температурные климатические аномалии крайне редки, поэтому и отказы техники стали случаться чаще, также на этот процесс влияет и увеличение парка таких автомобилей», — пояснил Храпач.

Впрочем, он признал, что китайцы быстро учатся, эксперт прогнозирует, что через два-три года от многих «детских» болезней они избавятся и повысят качество своих автомобилей, для этого есть все конструкторские, технологические и производственные возможности.

«Однако покупателям чудес китайского автопрома следует помнить, что за красивой оберткой не всегда находится качественная и вкусная конфетка», — добавил Храпач.

Китайские автомобили действительно плохо адаптированы к российской зиме, утверждает в беседе с NEWS.ru председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, при отсутствии конкуренции китайские производители поставляют в Россию продукцию, качество которой оставляет желать лучшего. По его словам, к китайским авто всегда было немало вопросов, сейчас же их меньше не стало.

Впрочем, автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин считает, что история с плохо переживающими русскую зиму китайскими машинами во многом надуманна.

«Мультимедийные устройства и планшеты замерзают на морозе у всех машин, в том числе премиальных. Хотя бы потому, что все эти планшеты производятся в Китае. Суровой зимой вообще трудно эксплуатировать любую машину. „Лады“ и уазики, например, зачастую вообще не заводятся. На мой взгляд, в целом китайцы показывают себя неплохо», — пояснил Субботин.

По его мнению, проблемы, с которыми сталкиваются автомобилисты зимой, подчас связаны с использованием некачественного топлива и моторного масла.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как производители адаптируют машины к русской зиме

Все автомобили китайских брендов Great Wall (Haval, GWM, Tank, Ora), которые официально представлены на российском рынке, уже с завода полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации, в том числе к зиме. Об этом ранее заявляли в их российском представительстве, компании «Хавейл Мотор Рус».

Специалист по автодиагностике Михаил Григорьев рассказал NEWS.ru, что под адаптацией машин к условиям русской зимы производители, как правило, понимают целый комплекс мер.

«В числе таковых проведение дополнительной антикоррозийной обработки кузова, внедрение дополнительных опций, например „теплый пакет“. Такие „примочки“ делают эксплуатацию автомобиля в холодное время года комфортнее и безопаснее», — указал Григорьев.

По его словам, многие модели китайских авто оснащаются довольно широким набором «теплых» опций. В частности, речь идет о подогреве руля и форсунок омывателя, лобового стекла, зеркал, а также передних и задних сидений. Также, пояснил специалист, в рамках «русских версий» производители порой устанавливают более мощные аккумуляторы, позволяющие заводить машину даже в условиях критически низких температур воздуха, и дополняют комплектации дополнительными ассистентами вождения в условиях заносов и гололеда.

Читайте также:

Как завести машину в мороз, как правильно «прикуривать» аккумулятор

Психолог объяснил, почему агрессия автомобилистов может быть заразной

«Пирожки возить»: автоэксперт оценил пересадку депутатов на российские авто

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу спустя два года

Группа москвичей понесла наказание за новогодний дрифт с фейерверками