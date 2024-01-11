Специалисты автосервисов рассказали о проблемах китайских автомобилей в условиях русской зимы. Как выяснил NEWS.ru, поступают жалобы и от самих пользователей. Среди причин нареканий — проблемы с запуском двигателя при сильном морозе, неисправности с электроникой, зависающие планшеты, плохо работающие ручки дверей. Правда ли, что автомобили из Поднебесной не адаптированы к суровому климату, — в материале NEWS.ru.
На что жалуются владельцы китайских авто
В начале 2024 года вирусным стал видеоролик, на котором автомобилистка из Петербурга пожаловалась на весьма необычную поломку нового кроссовера Changan CS55: у китайского внедорожника оторвалась от крепления педаль газа, когда женщина поправляла салонный коврик.
«Ребята, сказать, что я в шоке, ничего не сказать! Сейчас будете ржать. Педаль газа просто отвалилась у меня на морозе. Я коврик поправила. Понимаете, я поправила коврик, и педаль просто сломалась. Она пластиковая», — возмутилась женщина.
Стоимость кроссовера Changan CS55 с 1,5-литровым турбомотором на 143 лошадиных сил начинается от 1 989 900 рублей.
Владельцы новых китайских авто также часто жалуются на отказывающие в мороз мультимедийные системы. Владелица Haval F7 на форуме автомобилистов рассказала: «Самое сложное в отказе дисплея мультимедиа, это то, что невозможно включить подогрев сиденья в такой дикий мороз и не работают камеры кругового обзора».
На Урале на фоне морозов в автосервисах резко выросло число жалоб на поломки машин, особенно китайских. Владелец сервиса «Автодиагностика» Дмитрий Чесноков рассказал журналистам, что в морозы с «китайцами» возникает еще больше проблем, чем обычно. По его словам, «они вообще не заводятся при минус 20 градусах».
«Вы сами по городу ездите и видите, наверное, что они сугробиками стоят либо в паркингах, либо в гаражах. Я не думаю, что хозяева сидят дома. Просто машина не завелась. У нее электроника замерзает, глючит и не дает запуститься. Китайские машины вообще не адаптированы под нашу погоду», — рассказал Чесноков. По его словам, с такими проблемами сталкиваются обладатели Exeed, Chery, Changan и других китайских марок.
Топливные насосы и печки у автомобилей из КНР зачастую начинают работать некорректно в условиях российских морозов, сообщили РБК представители ряда сетей автосервисов. Также в отдельных случаях наблюдаются проблемы с приборной панелью.
Специалисты также указали, что еще одной проблемой китайских машин в условиях российской зимы стала разрядка аккумулятора и, как следствие, невозможность запустить двигатель. У некоторых моделей замерзают щетки, возникают неисправности в системе климат-контроля.
Представитель одного из автосервисов в Поволжье рассказал NEWS.ru, что за время январских морозов видел ряд китайских авто, у которых при запуске двигателя выдавливало моторное масло. Также, по его словам, на некоторых моделях замерзают дверные ручки.
Правда ли, что китайские автомобили плохо переносят мороз
Между собранным по китайской технологии китайским автомобилем и собранной в Китае машиной европейской модели есть большая разница, пояснил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.
«Любой уважающий себя автопроизводитель выпускает автомобили для различных рынков реализации, обязательно с учетом особенности этих рынков, включая и климатические. КНР пока продает в Россию автомобили, ранее выпускавшиеся для внутреннего потребления, где температурные климатические аномалии крайне редки, поэтому и отказы техники стали случаться чаще, также на этот процесс влияет и увеличение парка таких автомобилей», — пояснил Храпач.
Впрочем, он признал, что китайцы быстро учатся, эксперт прогнозирует, что через два-три года от многих «детских» болезней они избавятся и повысят качество своих автомобилей, для этого есть все конструкторские, технологические и производственные возможности.
«Однако покупателям чудес китайского автопрома следует помнить, что за красивой оберткой не всегда находится качественная и вкусная конфетка», — добавил Храпач.
Китайские автомобили действительно плохо адаптированы к российской зиме, утверждает в беседе с NEWS.ru председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, при отсутствии конкуренции китайские производители поставляют в Россию продукцию, качество которой оставляет желать лучшего. По его словам, к китайским авто всегда было немало вопросов, сейчас же их меньше не стало.
Впрочем, автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин считает, что история с плохо переживающими русскую зиму китайскими машинами во многом надуманна.
«Мультимедийные устройства и планшеты замерзают на морозе у всех машин, в том числе премиальных. Хотя бы потому, что все эти планшеты производятся в Китае. Суровой зимой вообще трудно эксплуатировать любую машину. „Лады“ и уазики, например, зачастую вообще не заводятся. На мой взгляд, в целом китайцы показывают себя неплохо», — пояснил Субботин.
По его мнению, проблемы, с которыми сталкиваются автомобилисты зимой, подчас связаны с использованием некачественного топлива и моторного масла.
Как производители адаптируют машины к русской зиме
Все автомобили китайских брендов Great Wall (Haval, GWM, Tank, Ora), которые официально представлены на российском рынке, уже с завода полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации, в том числе к зиме. Об этом ранее заявляли в их российском представительстве, компании «Хавейл Мотор Рус».
Специалист по автодиагностике Михаил Григорьев рассказал NEWS.ru, что под адаптацией машин к условиям русской зимы производители, как правило, понимают целый комплекс мер.
«В числе таковых проведение дополнительной антикоррозийной обработки кузова, внедрение дополнительных опций, например „теплый пакет“. Такие „примочки“ делают эксплуатацию автомобиля в холодное время года комфортнее и безопаснее», — указал Григорьев.
По его словам, многие модели китайских авто оснащаются довольно широким набором «теплых» опций. В частности, речь идет о подогреве руля и форсунок омывателя, лобового стекла, зеркал, а также передних и задних сидений. Также, пояснил специалист, в рамках «русских версий» производители порой устанавливают более мощные аккумуляторы, позволяющие заводить машину даже в условиях критически низких температур воздуха, и дополняют комплектации дополнительными ассистентами вождения в условиях заносов и гололеда.
Читайте также:
Как завести машину в мороз, как правильно «прикуривать» аккумулятор
Психолог объяснил, почему агрессия автомобилистов может быть заразной
«Пирожки возить»: автоэксперт оценил пересадку депутатов на российские авто
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу спустя два года
Группа москвичей понесла наказание за новогодний дрифт с фейерверками