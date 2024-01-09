Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу спустя два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербургский завод Hyundai вышел из простоя после двухлетнего перерыва, сообщили в ТАСС. По данным пресс-службы предприятия, проводится обучение персонала и обслуживание оборудования. На заводе работают около 800 человек.

Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования, — сообщили в пресс-службе.

Автомобильный завод Hyundai начал работу в Петербурге в 2010 году. До весны прошлого года предприятие выпускало в год более 200 тысяч машин таких моделей, как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, а также Kia Rio и Kia Rio X-Line. В марте 2022 года завод приостановил выпуск транспортных средств из-за возникших трудностей с поставками комплектующих.

Ранее в компании Hyundai Motor сообщили, что продают свой российский завод в Санкт-Петербурге. Сделка обсуждается с компанией «Арт-Финанс», которая до этого уже выкупила бывшие активы Volkswagen.

Экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков заявил, что Hyundai Motor не сможет в ближайшее время вернуться в Россию. По его словам, сейчас на российский рынок пришел китайский производитель. Если спустя годы Hyundai и захочет вернуться, то «вход будет очень дорогой».