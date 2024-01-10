В автосервисах рассказали о главных проблемах китайских машин зимой РБК: автосервисы нашли проблемы в топливных насосах китайских авто зимой

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Мультимедийные устройства, топливные насосы и печки у автомобилей из КНР зачастую начинают работать некорректно в условиях российских морозов, рассказали РБК представители ряда сетей автосервисов. Также в отдельных случаях наблюдаются проблемы с приборной панелью.

Специалисты указали, что еще одной проблемой китайских машин в условиях российской зимы стала разрядка аккумулятора и, как следствие, невозможность запустить двигатель. У некоторых моделей замерзают щетки и возникают неисправности в системе климат-контроля.

Ранее автокриминалист Андрей Кондрашов рассказал, что недостатком машин из Китая являются их VIN-номера. Специалист заявил, что автоугонщики могут получить код вскрытия транспортного средства, если узнают этот номер. Он добавил, что ПИН-коды для доступа к авто также можно приобрести на Aliexpress или запросить у дилера. Таким образом, считает Кондрашов, машины из КНР защищены хуже европейских.

Кроме того, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал о ценах на китайские автомобили в России. По его мнению, рост конкуренции среди производителей из КНР на российском рынке приведет к снижению стоимости машин. Эксперт добавил, что в Китае модели, представленные в РФ, стоят значительно дешевле.