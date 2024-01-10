«Пирожки возить»: автоэксперт оценил пересадку депутатов на российские авто Автоэксперт Зенкевич: на Lada Vesta депутаты могут развозить пирожки и почту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы не будут ездить на российских автомобилях Lada Vesta, на них можно перевозить пирожки, корреспондентскую почту или подарки друзьям, рассказал NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его словам, собственные машины у парламентариев гораздо лучше.

По поводу Lada Vesta, будут, наверное, пирожки возить, корреспондентскую почту, подарки друзьям, товарищам. Я сомневаюсь, что депутаты будут часто использовать этот автомобиль. Эта машина классом ниже, чем те, на которых депутаты ездят. У них собственные машины лучше. Зачем они будут пересаживаться на Vesta? Как пиар-ход, может быть, хорошо. В свое время Немцов пересаживал всех на «Волги». Были машины в Думе, но пользовались ли ими регулярно? Нет, конечно! — сказал Зенкевич.

В свою очередь, по словам автоэксперта, у Aurus много плюсов, и машина сама по себе хорошая, «где-то сыровата, но это излечимо». Зенкевич отметил, что для создания такого автомобиля за короткий срок в Советском Союзе давали Героя Труда.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в гараж ГД уже поступили первые отечественные автомобили для депутатов. Среди них автомобили марок «Москвич», Lada и Aurus. По словам Володина, российскому автопрому необходима поддержка государства, а с опорой на нее компании продолжат развиваться ускоренными шагами.