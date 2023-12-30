В ГД пообещали пересаживать депутатов на отечественные авто в новом году Володин: в гараж ГД уже поступили первые автомобили Lada Vesta для депутатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В гараж Государственной думы уже поступили первые отечественные автомобили для депутатов, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. В течение следующего года чиновники начнут пересаживаться на Lada Vesta. По словам политика, процесс будет проходить постепенно по мере выхода иномарок из строя, передает пресс-служба ГД.

В гараж ГД поступили первые автомобили Lada Vesta. Депутаты будут ездить на них уже с нового года. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя. Также нами было принято решение в избирательных округах закрепить за каждым депутатом автомобиль отечественного производства, — сообщил Володин.

Депутатам предоставят автомобили марок «Москвич», Lada и Aurus, добавил он. По словам Володина, российскому автопрому необходима поддержка государства, а с опорой на нее компании продолжат развиваться ускоренными шагами.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах запустили производство российских премиальных автомобилей Aurus. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сначала планируется сборка легковой модели Senat, в дальнейшем наладят выпуск внедорожников Komendant.