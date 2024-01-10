Психолог объяснил, почему агрессия автомобилистов может быть заразной Психолог Деулин: агрессия на дороге подчиняется законам массовой психотизации

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Водительская агрессия на дороге может быть заразной, заявил в беседе с «Газетой.Ru» кандидат психологических наук Дмитрий Деулин. По его словам, частота возникновения аварийных ситуаций зачастую связана с законами массовой психотизации.

Агрессивное поведение на дороге подчиняется закономерностям массовой психотизации, при которой возникает подражаемость и заражаемость. Другие водители начинают невольно подражать и отвечать одному-единственному агрессивному нарушителю правил дорожного движения, — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что, согласно статистике, на частоту ДТП влияет словесная агрессия, мужской пол водителей и их возраст от 18 до 30 лет. Кроме того, имеют место медийные и социальные факторы, оказывающие влияние на проблему. В частности, фильмы типа «Форсаж», пропагандирующие агрессивное поведение за рулем и пренебрежение к соблюдению ПДД, передают эти установки обычным водителям, которые переносят их в реальную жизнь.

Специалист также отметил, что в пожилом возрасте агрессивный стиль вождения встречается реже, однако многие водители старшего возраста отличаются более медленной реакцией и тревожностью, которые также могут приводить к ошибкам.

Ранее в СКР сообщили, что врезавшийся в металлическое ограждение на трассе М-11 в Новгородской области автомобиль стал причиной последующего ДТП с участием 66 автомобилей, в котором погибли два человека. В ведомстве отметили, что на задней оси автомобиля были установлены покрышки, не соответствующие дорожным условиям.